TÜİK açıkladı: 2021 yılı zam şampiyonu belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; son bir yılda kırmızı mercimeğin fiyatı yüzde 58,69, arpanın fiyatı yüzde 47,35, tahıllar ve buğdayın fiyatı ise yüzde 35,95 oranında arttı.
TÜİK, 2021 yılına dair Bitkisel Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri verilerini açıkladı. Buna göre; tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin üretim değeri, yıllık yüzde 34,98 arttı.
Meyveler, içecek ve baharat bitkilerin üretim değeri, bir önceki yıla göre yüzde 22,26 artışla 113,16 milyar TL ve sebzelerin üretim değeri, bir önceki yıla göre yüzde 7,44 artışla 59,40 milyar TL oldu.
ZAM ŞAMPİYONU KIRMIZI MERCİMEK OLDU
Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerden buğdayın fiyatı yıllık yüzde 35,95 arttı. 2021 yılında, bir önceki yıla göre artış gösteren diğer ürünler ise yüzde 58,69 ile mercimek (kırmızı), yüzde 47,35 ile arpa (diğer) ve yüzde 12,37 ile patates (diğer) oldu. Türkiye'de en çok tüketilen sebzelerden biri olan domatesin (sofralık) fiyatı da bir önceki yıla göre yüzde 14,78 arttı.
SEBZELERDEN SADECE KURU SOĞANIN FİYATI İNDİ
2021 yılında, bir önceki yıla göre hıyar (sofralık) fiyatında yüzde 30,22, patlıcan fiyatında yüzde 22,15, biber (sivri) fiyatında yüzde 13,03 artış yaşandı. Buna karşılık bir önceki yıla göre fiyatı azalan tek ürün, yüzde 24,86 ile soğan (kuru) oldu.
MEYVELERDEN FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜN YÜZDE 34,99 İLE WASHİNGTON PORTAKAL OLDU
Meyveler, içecek ve baharat bitkilerinden zeytinin (sofralık) fiyatı yıllık yüzde 31,85 arttı. Meyveler, içecek ve baharat bitkilerinden 2021 yılında bir önceki yıla göre fiyatı artış gösteren diğer ürünler, sırasıyla yüzde 34,99 ile portakal (Washington), yüzde 21,69 ile üzüm (sofralık çekirdekli) ve yüzde 19,32 ile elma (Starking) oldu. Buna karşılık bir önceki yıla göre azalış gösteren tek ürün ise yüzde 31,81 ile limon oldu.
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