TÜİK'ten Özgür Özel'e 'pinpon topu' cevabı

Yayınlanma: 26.12.2024 - 18:41

Güncelleme: 26.12.2024 - 18:41

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in verileri tartışmalı olan TÜİK'in enflasyon sepetinde pinpon topu ve bakır çubuk olduğuna dair konuşmasına kurumdan yanıt geldi.

TÜİK'in açıklaması şöyle:

''Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel dün katıldığı bir televizyon programında enflasyon sepetinin içinde pinpon topu ve bakır çubuğun yer aldığını ifade ederek kamuoyunu yanıltıcı nitelikte yanlış bilgiler vermiştir. Pinpon topu ve bakır çubuk Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) madde sepetinde yer almamakta olup bu ifade gerçeği yansıtmamaktadır.

CHP Genel Başkanı’nın bu ifadeleri birkaç kez farklı zamanlarda dile getirerek toplumda yanlış bir algı oluşturma amacı taşıdığı, böylece kamuoyunu bilinçli bir şekilde yanlış bilgilerle etkilemeye çalıştığı değerlendirildiğinden teknik bilgilendirme yapılması zaruri olmuştur.

TÜİK, Resmi İstatistik Programı kapsamında yayınlamakta olduğu tüm istatistiklerde olduğu gibi TÜFE’yi de uluslararası norm ve standartlar doğrultusunda, Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarının bütününü dikkate alarak hesaplamakta ve yayınlamaktadır. TÜFE veri derleme, işleme ve yayımlama süreçlerine ilişkin tüm detaylar, TÜİK Kalite Güvence Çerçevesinde de tanımlanmış olan 'erişilebilirlik ve açıklık' ilkeleri kapsamında TÜİK internet sayfasında yayımlanmaktadır.

TÜİK, enflasyon oranının tespiti için hanehalklarının en çok tükettiği mal ve hizmetleri esas alarak bir sepet oluşturmaktadır. Bu sepette ekmek, süt, yumurta, et, çay, sebze ve meyveler gibi temel gıda maddelerinin yanı sıra kira, elektrik, doğalgaz, su ve telefon faturaları gibi hanehalkının düzenli ödemeleri yer almaktadır.

2024 yılı itibarıyla toplam 406 maddeden oluşan bu sepette ayrıca sigaradan, benzine, eğitimden sağlığa, giyimden ev eşyasına, hanelerin tüketim harcamalarında önemli yer tutan tüm mal ve hizmetler kapsanmaktadır.''

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Lideri Özgür Özel, asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zamma tepki göstermişti. Özel, TÜİK'in enflasyon hesaplaması hakkında da şunları ifade etmişti:

“TÜİK'in enflasyonu böyle ama neye göre hesaplıyor? Malum pinpon topu var TÜİK'in hesabı içinde, enflasyon sepetinin içinde, bakır çubuk var, olur olmadık şeyler koyuyorlar içinde ve o sepet yüzde 50. Asgari ücretli pinpon topu yemediğine, çocuğuna harçlığı bakır çubukla ödemediğine göre nasıl yapıldığına baktık. Asgari ücretlinin temel harcamaları var, onların 1 Ocak'taki durumuna göre ve bu Aralık ayındaki olası fiyatlarına bakarak şunu gördük ki gerçek enflasyon asgari ücretlinin yaşadığı enflasyon yüzde 78 diye hesapladı arkadaşlar. Yani hissedilen sıcaklık deniliyor ya, asgari ücretlinin hissettiği enflasyon. O zaman hiç olmazsa yüzde 80 olması gerekiyor. Dedik ki enflasyona ezdirilmesin, oradan çıktı biz 30 bin TL.”