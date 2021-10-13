Tüketici Dernekleri Federasyonu'ndan ‘Temel gıdada KDV 0, diğerlerinde yüzde 1 olsun’ teklifine destek

13 Ekim 2021 Çarşamba, 04:00

Gıda fiyatlarındaki artış durmak bilmiyor. TÜİK verilerine göre yıllık gıda enflasyonu yüzde 29 seviyelerinde. Temel gıda ürünlerinde artan fiyatlara tüketicinin yetişemediğini savunan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da Meclis’e bir teklif sundu. KDV’nin temel gıdadan kaldırılmasını isteyen teklif, çiftçi ve tüketici temsilcileri tarafından olumlu bulundu.

Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal, bu adımın pandeminin ilk gününde atılması gerektiğini söylüyor. Birçok lüks tüketim ürününde ÖTV-KDV gibi vergilerin sıfırlandığını hatırlatan Koçal, “Evrensel insan hakları beyannamesi ile garanti altına alınan temel gıdaya ulaşım için vergi ödemek akıl dışı. Gıdada vergi yüzde 1-8 arasında değişiyor, elektrik-su-doğalgaz’da yüzde 18’leri buluyor. Geniş kapsamlı bir vergi düzenlemesi şart” dedi.

Koçal, yalnızca KDV indiriminin de yetersiz kalacağını belirterek “Bizim tarımda dışa bağımlılığı bitirmemiz gerekiyor. Kendi kendine yeten 7 ülkeden birisiyken 7 ürün üretemeyen bir ülkeye doğru gidiyoruz. Çiftçimizi üretime küstürdüğümüz sürece vergilendirebileceğimiz bir gıda ürünümüz de olmayacak elimizde” diye konuştu.

STOPAJ ALINMAMALI

Temel gıdada vergi sıfırlanmasının geçici bir tedbir olacağını ve tüketici fiyatlarına yansımayacağını söyleyen Çiftçi-Sen Başkanı Ali Bülent Erdem ise 2000’li yıllardan itibaren çiftçinin topraktan kopartılarak tarımın şirketleştirilmeye çalışıldığını belirtti. Erdem, şöyle konuştu:

“AKP, 90’lar liberalizminden kalan bu politikayı iştahla uyguladı. Durum böyle olunca da gıdada üretim düştü ve fiyatlar uçtu. Bu tarz küçük KDV teklifleriyle çözülemeyecek kadar büyüdü sorun. Bu tarım politikalarının bütünüyle değişmesi gerek. İlk aşamada stopaj kaldırılmalı.”