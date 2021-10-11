"Temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 0 olsun" teklifi

11 Ekim 2021 Pazartesi, 10:11

TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, “temel gıda ürünlerinin ucuzlamasına” yönelik kanun teklifi hazırladı.

CHP Milletvekili Av. Kılıç, konuyla ilgili hazırladığı, 25/10/1984 Tarihli ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

CHP’li Av. Sevda Erdan Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Anayasa’nın 56. Maddesinde, “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.” denildiğini, herkesin sağlıklı olabilmesi için de sağlıklı beslenebilmesi ve temel gıda ihtiyaçlarına kolaylıkla ulaşabilmesi gerektiğini vurguladı.

Av. Sevda Erdan Kılıç, yıllar boyunca hep “tarım ülkesi” olarak anılan, dünyada, “tarımda kendi kendine yetebilen nadir ülkelerden birisi” olarak gösterilen ve tarımsal üretim potansiyeli çok yüksek bir ülke olan Türkiye’nin, son yıllarda AKP iktidarının uyguladığı yanlış tarım politikaları sonucu artık bu özelliğini yitirdiğini ve tarımda dışarıya bağımlı bir ülke haline geldiğini ifade etti.

Katip Üye Av. Sevda Erdan Kılıç, Türkiye’de üretilen ve yurt dışına ihraç edilen birçok tarım ürününün bu iktidar döneminde ithal edilir hale geldiğini, girdi maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle üreticinin tarımdan uzaklaştığını, köylü ve çiftçinin yalnız bırakıldığını kaydetti.

“İKTİDARIN UYGULADIĞI ‘SARAY TİPİ’ EKONOMİK TEDBİRLERİN SONUNCUSUDUR”

CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, açıklamasında şu hususları belirtti:

“Tarım sektörünün bu halde olması, gıda ürünlerinin fiyatlarının son dönemlerde gün gün artmasına, bu da vatandaşların sağlıklı beslenebilmesi için gerekli olan temel gıda ürünlerine yeterince ulaşamamasına neden olmaktadır. Fiyat artışlarının gerçek nedeni olan yanlış tarım politikalarını düzeltmek yerine, bütün bu yanlışların sonucu olan etiketteki fiyatlar baskıyla düşürülmeye çalışılmaktadır. Nedenler ortadan kaldırılmadıkça baskıyla, denetimle, suçlamayla fiyatların düşürülemeyeceği görülmelidir.

Gıda ürünlerinin artmasının nedeni olarak gösterilen marketlere baskı yaparak, bakanlıkça kurulan özel ekiplerle marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetiminde bulunarak temel gıda ürünlerinin fiyatlarının düşmesini beklemek, AKP iktidarının uyguladığı mantıksız ve “saray tipi” ekonomik tedbirlerin sonuncusudur.”

TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Kılıç, tarım ve gıda ürünlerinin üretilmesinde tohum, fide, fidan, gübre, ilaç, işçilik, mazot, traktör, hasat makinası, arazi kirası, su ve enerji gibi girdilerin fiyatından dolayı bir maliyet oluştuğunu kaydetti.

“GİRDİ MALİYETLERİ NE KADAR DÜŞÜK OLURSA…”

“Girdi maliyetleri ve ürün fiyatları ne kadar düşük olursa, çiftçi ürününü o kadar ucuza mal eder ve böylece marketlerde, pazarlarda satılan gıda ürünlerinin etiket fiyatları da o kadar düşük olur.” diyen Av. Sevda Erdan Kılıç, girdi maliyetlerinin her geçen gün artmasının temel gıda ürünlerinin fiyatlarının artmasına neden olduğunu ifade etti.

CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, 2020 Ağustos-2021 Ağustos döneminde çiftçinin kullandığı tohumlukların fiyatının ortalama yüzde 20-25, mazotun fiyatının ise yüzde 20 oranında arttığını belirtti. Çiftçilerin üretim için kiraladığı tarlalardaki kira artışının ise yüzde 60-70 olarak gerçekleştiğini vurgulayan CHP’li Av. Sevda Erdan Kılıç, “Sulama amaçlı kullanılan elektrik faturası çiftçiye neredeyse her ay zamlı gelmektedir, son 1 yıldaki artış yüzde 80-90 olmuştur.” ifadesini kullandı.

Çiftçinin tarımsal üretimi büyük oranda borçla yaptığını; bankaya, tohum bayisine, gübre ve ilaç bayisine, tefeciye borçlandığını ifade eden CHP Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, çiftçinin toplam borcunun 200 milyar liraya ulaştığını kaydetti.

TBMM Katip Üyesi Av. Kılıç, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin artık "ithalat ofisi" gibi çalıştırıldığını, özel sektöre de sıfır gümrükle ithalat yaptırıldığını bildirdi. Üreticiyi ithalatla terbiye etme politikasının çiftçiyi üretimden uzaklaştırdığını, üretim azalınca da fiyatların arttığını belirten CHP’li Av. Sevda Erdan Kılıç, “Enflasyonun arttığı, milletin alım gücünün azaldığı ülkemizde, milyonlarca çalışan asgari ücretle, milyonlarca emekli ise asgari ücretin altında maaşla geçinmeye çalışmaktadır. Ekonominin durumu bu halde iken vatandaşların, her gün artan fiyatlar nedeniyle gıda ürünlerine erişimi güçleşmektedir.” dedi.

“BU KIŞ SERT GEÇECEK…”

TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, Türk Lirasının aşırı değer kaybetmesi, enflasyon ve AKP iktidarının yanlış tarım politikalarının koca bir ülkeyi yoksullukla boğuşur hale getirdiğini kaydetti.

Ekonomik verilerin, bu kış aylarının, vatandaşın neredeyse “kuş gibi kalan” alım gücüne daha büyük darbeler vuracağını gösterdiğini vurgulayan CHP’li Av. Sevda Erdan Kılıç, şunları kaydetti:

“Marketlerde temel gıda ürünlerinin bile alarm takılarak satılması, ülkemizin ekonomik durumunun geldiği acınası durumu göstermektedir. Açlık sınırının 3 bin 49 lira, yoksulluk sınırının ise 10 bin liraları bulduğu düşünülürse bu enflasyonist ortamda 2 bin 825 lira ile hayatta kalmaya çalışan asgari ücretlinin, asgari ücretten az maaşla geçinmeye çalışan emeklilerimizin temel gıda ürünlerine bile erişmesi, bu şartlar altında sağlıklı bir yaşam sürmesi olanaksızdır.

Ekonomi çarkların dönmediği, vatandaşlarımızın borçla temel gıda ürünlerine ulaştığı 20 yıllık koca bir enkaz var önümüzde. Bu enkazı kaldırmak için de derhal seçime gidilmelidir. Biz, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da dediği gibi ‘Milletin oyuna değil, sorunlarına talibiz.’ Bu enkazı kaldırabilecek kadrolarımızla hazırız. İktidar, bu milletin sırtına daha fazla yük olmadan derhal seçim kararı almalıdır.”

“VATANDAŞLAR, ANAYASA’DA YAZILI ‘SAĞLIKLI YAŞAM’ HAKKINDAN MAHRUM KALMAKTADIR”

CHP İzmir Milletvekili Av. Kılıç, temel gıda ve diğer gıda ürünlerinin fiyatlarının çok yüksek olması ve bundan sonra daha da yükselecek olmasının, vatandaşların gıda ürünlerine ulaşmada sıkıntılar yaşayacağını ve Anayasa’da da hüküm altına alınan “sağlıklı yaşam” hakkından mahrum kalacağını gösterdiğini belirterek, “Bu nedenden dolayı temel gıda ürünlerinde verginin yüzde 0, diğer gıda ürünlerinde yüzde 1 olarak uygulanması, bu ürünlerin bir nebze de olsa uygun fiyatlardan satılabilmesine ve vatandaşların gıda ürünlerine daha kolay ulaşabilmesine imkan tanıyacaktır.” dedi.



