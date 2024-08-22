Tüketici güveni ağustosta yükseldi

Tüketici güven endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 0,6 artarak 76,4'e yükseldi.

AA
Yayınlanma: 22.08.2024 - 10:33
Tüketici güveni ağustosta yükseldi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ağustosta geçen aya kıyasla yüzde 0,6 arttı. Temmuzda 75,9 olan endeks, ağustosta 76,4 olarak kayıtlara geçti.

BEKLENTİLERDE ARTIŞ VAR

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 60,4 iken ağustosta yüzde 4,5 artışla 63,1'e çıktı.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi temmuzda 75,9 iken bu ay yüzde 0,9 yükselişle 76,6 oldu.

Temmuzda 70,8 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 1 artarak bu ay 71,5'e yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise temmuzda 96,5 iken ağustosta yüzde 2,3 azalışla 94,3 olarak hesaplandı.


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