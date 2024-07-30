Ekonomik güven endeksi 11 ayın en düşüğünde!
Ekonomik güven endeksi, temmuzda 94,4'e düşerek 11 ayın en düşük seviyesini gördü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, haziranda 95,8 olan endeks, temmuzda yüzde 1,5 azalışla 94,4'e düştü. Endeks, en son ağustos 2023'de 94,4 seviyesinin altına inmişti.
Tüketici güven endeksi de temmuz ayında yüzde 3,1 azalarak 75,9'a geriledi.
Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,8 düşüşle 98,7 oldu.
Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 azalışla 114,1, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,5 düşüşle 107,1, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 0,9 azalarak 87,1 değerini aldı.
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