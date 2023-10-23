Tüketici güveni ekimde de arttı
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici güven endeksi ekimde 74,6'ya yükseldi. Tüketici güveni eylülde de 71,5’e yükselmiş, böylece endeks üç ay üst üste gerilemenin ardından ilk kez yükseliş kaydetmişti.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici güven endeksi ekimde 74,6'ya yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi yüzde 4,4 artarak 74,6 oldu.
TÜİK verilerine göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu 59,7'ye, gelecek 12 aylık dönemde maddi durum beklentisi de 72,6'ya yükseldi.
Raporda gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi 72,9'a yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi de 92,7'den 93,2'ye çıktı.
Tüketici Güveni Eylül'de de 71,5’e yükselmiş, böylece endeks üç ay üst üste gerilemenin ardından ilk kez yükseliş kaydetmişti.
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