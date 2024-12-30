Tüm çalışanlar dikkat! 2025 yılı için günlük yemek ve yol parası belli oldu
Tüm çalışanları yakından ilgilendiren yol ve yemek ücretleri belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2024'te 170 TL olan yemek ücreti 240 TL'ye yükselirken yol ücreti de 126 liraya yükseldi.
Resmi Gazete'nin mükerrer kararına göre, yeni yılda geçerli olacak bazı vergi ve harçlar yeniden değerleme oranında artırıldı.
Ayrıca günlük yemek ve yol ücretleri de belli oldu.
Buna göre, 2024 yılında yemek istisnası günlük 170 TL olarak belirlenen yemek parası istisna tutarı 2025 yılında 240 liraya, 88 lira olan yol parası istisna tutarı da 126 liraya çıktı.
Böylece, aylık 6 bin 240 lira yemek parası, 3 bin 276 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecek.
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