Son Dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: MTV zammı belli oldu!
Son dakika haberi... Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak açıklandı. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de vergi, ceza ve harçlara ilişkin tebliğler yayımlandı.
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sıfır araçta en düşük motorlu taşıtlar vergisi 3 bin 359 liradan 4 bin 834 liraya çıktı.
Öte yandan silindir hacmi 1300 altındaki araçlarda en yüksek motorlu taşıtlar vergisi 4 bin 32 liradan 5 bin 803 liraya çıktı.
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