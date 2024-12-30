Son Dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: MTV zammı belli oldu!

Son dakika haberi... Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak açıklandı. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son Dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: MTV zammı belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.12.2024 - 18:09

Resmi Gazete'de vergi, ceza ve harçlara ilişkin tebliğler yayımlandı. 

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sıfır araçta en düşük motorlu taşıtlar vergisi 3 bin 359 liradan 4 bin 834 liraya çıktı.

Öte yandan silindir hacmi 1300 altındaki araçlarda en yüksek motorlu taşıtlar vergisi 4 bin 32 liradan 5 bin 803 liraya çıktı.


Etiketler: #MTV #zam

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