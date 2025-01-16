Tüm Emek Der Başkanı Çalışkan, biten emekliler yılı ‘ayrıcalıklar’ını yorumladı

Yayınlanma: 16.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 16.01.2025 - 04:00

AKP iktidarı, 2024 yılını “emekliler yılı” ilan ederken sunulan hizmet ve “ayrıcalıklar” arasında “şezlong indirimi, çeşitli mağazalarda indirimler, öğrenci yurtlarında yaz tatili, şehirlerarası otobüs ve tren yolculuklarında indirim ve benzeri” vardı. 2025 yılıyla emekliler yılı bitti ve bu hizmetler de sona erdi.

‘SAHİLE NASIL GİTSİN?’

Üstelik 2025, emekliler için hem düşük aylık artışları hem yüksek zamlarla başladı.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan ve 2024 yılındaki ayrıcalıklar için “Zaten faydalanamıyorduk” diyen Tüm Emekliler Derneği (Tüm Emek Der) Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hiçbir şeyden faydalanamadık. Örneğin yurtlar... Zaten üniversite öğrencilerine yetmiyor ki, bize yer kalsın. Telefon ediyorduk, ‘boş yer yok’ diyorlardı. Bedava şezlong kolaylığı için de benzer şeyler söylenebilir. Çünkü emeklinin Ankara’dan sahile gidecek parası yok. Yine, otobüslerde indirim vardı. Şirketlere sorduk, ‘Bizim böyle bir şeyden haberimiz yok’ dendi. Yani emekli yılı indirimlerinde emeklilere hiçbir şey verilmedi. Hepsi lafta kaldı. Hayal kırıklıklarıyla emekliler yılını uğurladık. 2025 de emekliler için çok kötü oldu. Özellikle Bağ-Kur ve işçi emeklisinin zor durumda. Emeklilerin yüzde 90’ı açlık sınırının altında maaşla geçinme mücadelesi veriyor.” Bilindiği gibi SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılı ilk 6 aylık dönemi için yüzde 15.75 zam aldı. Memurlar ve memur emeklileri için ise zam oranı yüzde 11.54 olarak belirlendi.

3.9 MİLYON KİŞİYE 14 BİN 469 LİRA!

TBMM’de görüşmeleri devam eden “torba teklif” ile en düşük emekli aylığı 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkarılıyor.

Teklifle ilgili etki analizine göre halen emekli aylığı alan 16.6 milyon kişi var. Aralık 2024 itibarıyla 12 bin 500 TL’nin altında kök aylık ödenen kişi sayısı 3.8 milyondu. Ocak 2025 artışı sonrası 1 milyon 980 milyon kişinin kök aylığı 12 bin 500 liranın altında bulunuyor. Ancak bu kişilere aradaki fark Hazine tarafından karşılanarak aylık 12 bin 500 lira ödeme yapılmıştı. Yine analiz göre en düşük aylık alacak emekli sayısı 3 milyon 870 bin kişi. Bu işin yıllık maliyeti ise 47.7 milyar TL olarak hesaplandı. Ayrıca teklifle TMSF’nin 5 yıl daha kayyum olarak atanabilmesine olanak sağlanıyor.