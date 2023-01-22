Emekli Korgeneral Hakkı Kılınç, Sincan Cezaevi'nden seslendi: Adaletsizliği gören yok

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 02:41

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, sağlık durumu giderek kötüleşen 28 Şubat davası hükümlülerinden emekli Korgeneral Hakkı Kılınç’ı ziyaret etti.

Kılınç görüşmede, “Şu anda 15 rahatsızlığım var; Vertigom, ciddi işitme kaybım var. Sağ kulağım hiç duymuyor, sol kulağım çok zayıf işitiyor. İşitme cihazı kullanıyorum. Prostat başlangıcı teşhis edildi. Parkinson burada başladı. Uyku apnesi var. Son bir ayda bacağımda ödem oluştu. Burada kaldığım 1.5 yıl içinde 5 kez bayıldım. Gözümde katarakt yine burada çıktı. Baş dönmesi var. Cezaevinde iki kez fıtık ameliyatı oldum. Sürekli bir yorgunluk, bitkinlik hali, kilo kaybım, demir eksikliğim ve ellerimde sürekli üşüme var. Tüm bunlar için her gün tam 12 ilaç kullanıyorum. Uyku apnesi için geceleri solunum cihazı kullanıyorum. Sol kolumda da protez var” dedi.

‘BAŞKA BİR CEZALANDIRMA’

Üç kez Adli Tıp’a gittiğini, son olarak yılbaşında eşiyle görüşürken bayıldığını söyleyen Kılınç, “Bunlara rağmen neden ceza ertelemesi yapılmıyor anlamış değilim. Nasıl ki geciken adalet adalet değilse, ceza ertelemesi yapılmadan burada tutulmamız de bir tedavi değildir. Tam tersine ağır bir cezalandırmadır” diye konuştu.

Cezaevinde yaşamını yitiren Vural Avar’ın koğuş arkadaşı olduğunu belirterek “Vural Avar, gözümüzün önünde vefat etti” diyen Kılınç, 28 Şubat davasına işaret ederek şunları kaydetti:

“Bizi sadece FETÖ’nün savcı ve hâkimlerinin kurduğu kumpas davası cezalandırmıyor. Anayasa Mahkemesi önünde her birimizin başvuruları 1.5 yıldır bekliyor. Görüşmeyip, uzattıkça bir ceza da onlar veriyor. Buradan sağlık nedenleriyle tahliye olursam üzüleceğim. Çünkü ben beraat ederek çıkmak istiyorum. Bizi yargılayanların yüzde 80’i FETÖ’cü. Savcıların, hâkimlerin bir bölümü ile burada aynı cezaevinde yatıyoruz.”

(Utku Çakırözer)

‘BU İŞKENCEYİ ARTIK BİTİRİN’

Ziyaret sonrası açıklama yapan Çakırözer, “Hakkı Paşa görüşmeye bastonla geldi. Bir kulağı tamamen duymuyor. Diğeri ise çok az işitiyor. İşitme cihazını koğuşta unutmuş, bağırarak birbirimizi anlayabildik. Hakkı Paşa ve diğerleri her an cezaevinde ölebilir. Bunun vebali bu büyük ayıba ses çıkarmayanlara ait. Derhal bu işkence bitmeli, infaz ertelemesi ile evlerine çıkarılmalı” dedi.