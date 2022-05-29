Tunceli'de yurttaşlara 65 bin adet sebze fidesi dağıtıldı

29 Mayıs 2022 Pazar, 00:00

Fideleri halka ulaştırarak Hozat’ın her karış toprağında üretim yapılmasını ve halkın kendi sebzesini üretmesini hedeflediklerini belirten Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, yerel kalkınmadan yana bir belediyecilik pratiği ile vatandaşların yanında olacaklarını söyledi.

AMACIMIZ DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK

Geyik, "Halkın sağlıklı gıdaya ulaşabilmesine yönelik projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Amacımız temel gıda ürünlerinde dışa bağımlılığı azaltarak, halkımızın kendi gıdasını kendisinin ürettiği yerelde üretim modelini geliştirmek. Bu sayede daha ucuz maliyet ile daha sağlıklı gıdaya erişmiş olacağız ve üretilen fazla ürünlerin kooperatiflerimiz aracılığıyla satışını da gerçekleştireceğiz. Göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemizde üretimin artması için vatandaşlarımıza çeşitli desteklerde bulunduk. İlçemizdeki kadın kooperatifinde cacım kilim, şalvar ve bez bebek üretimi yapan kadınlarımıza iplik ve kumaş desteğinde bulunuyoruz. Çiftçilerimizin ürettiği nohutların ve diğer ürünlerin büyükşehirlerde satışını gerçekleştirdik. Yine ilçemizde faaliyet yürüten kooperatife aldığımız salça makinesini halkımızın kullanımına sunduk. Bu destekler önümüzdeki süreçte de artarak devam edecektir" dedi.

30 BİN KÖK LAVANTA DİKİMİ YAPILACAK

Hozat Belediyesinin temin ettiği 30 bin kök lavantanın bu yıl ilçenin uygun arazilerinde toprakla buluşacağını kaydeden Başkan Geyik, “Elde edilen lavanta tohumları çoğaltılarak önümüzdeki yıllarda vatandaşa dağıtılacak. Bu sayede ilçede lavanta üretiminin artması ve katma değer yaratarak ilçe ekonomisine önemli bir katkı sunması hedeflenmekte. Hozat Belediyesi her yıl bahar aylarında Bursa’dan temin ettiği meyve ve farklı türlerdeki ağaç fidanlarını vatandaşa dağıtarak ilçedeki meyve üretimini de artırmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede 2019 yılından günümüze kadar yaklaşık 12 bin adet meyve fidanının dağıtımı gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl Meyve Bahçesi Projesi çerçevesinde, ilçe merkezinde belediyeye ait araziye 200 adet ceviz ağacının dikimi yapıldı. Ceviz bahçesinden elde edilecek ürünlerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtımı hedeflenmektedir" diye konuştu.

