ABB'den çiftçilere milyonlarca fide desteği
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yüzde 75’i hibe, yüzde 25’i çiftçi katkı paylı olmak üzere çiftçilere fide desteğinde bulunacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te yerli üretimi artırmak amacıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında yüzde 75’i hibe, yüzde 25’i çiftçi katkı paylı olmak üzere yaklaşık 8 milyon 418 bin 285 adet domates, biber ve patlıcan fidesi desteği sağlayacak.
İlçelerde talep toplama başvuruları, 22 Nisan’a kadar alınacak.
Geçen yıl yaklaşık 8 milyon sebze fidesini Başkentli çiftçilerle buluşturan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bu yıl da 8 milyon 418 bin 285 adet sebze fidesini (domates, biber ve patlıcan) üreticilere verecek.
TALEP TOPLAMA 22 NİSAN’A KADAR DEVAM EDECEK
ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yüzde 75’i hibe, yüzde 25’i çiftçi katkı paylı olmak üzere 7 Nisan’da başlattığı talep toplama başvurularını 22 Nisan 2022 tarihine kadar almaya devam edecek.
Çiftçi Belgesi (ÇKS) olan üreticilerden alınacak başvurulara ilk etapta Nallıhan, Ayaş, Beypazarı ve Güdül ilçelerinden başlanırken, 25 ilçenin tamamında muhtarlıklar ve ziraat odaları aracılığıyla bilgilendirme yapılarak başvuru alınacak.
Fide desteğine başvurmak isteyen üreticiler (0312)50746 51 - 55 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabilecek.
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