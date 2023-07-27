Tüp fiyatlarına zam üstüne zam: İşte güncel fiyatlar...

Yayınlanma: 27.07.2023 - 08:17

Güncelleme: 27.07.2023 - 08:17

Tüp fiyatlarına, seçimin hemen ardından yapılan zammın ardından yeni bir zam daha geldi. Birçok marka tüp fiyatlarında değişikliğe gitti.

Zam sonrası güncel fiyatlar ise şöyle:

AYGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI

Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 95,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 480,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 480,00 Türk Lirası

İPRAGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI

İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 86,00 Türk Lirası

İpragaz 12 kg ev tüpü: 435,00 Türk Lirası

İpragaz 24 kg ticari tüp: 877,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 1.632,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg propan tüp: 1.785,00 Türk Lirası

BİZİM GAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI

Bizim Gaz 2 kg gri piknik tüpü: 86,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 12 kg ev tüpü: 435,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 24 kg ticari tüp: 877,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 45 kg sanayi tüpü: 1.632,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 45kg propan tüp: 1.785,00 Türk Lirası