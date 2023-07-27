Tüp fiyatlarına zam üstüne zam: İşte güncel fiyatlar...
Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin ardından tüp fiyatlarına ikinci kez zam geldi. 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı 440 liradan 480 liraya yükseldi.
Tüp fiyatlarına, seçimin hemen ardından yapılan zammın ardından yeni bir zam daha geldi. Birçok marka tüp fiyatlarında değişikliğe gitti.
Zam sonrası güncel fiyatlar ise şöyle:
AYGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI
Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 95,00 Türk Lirası
Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 480,00 Türk Lirası
Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 480,00 Türk Lirası
İPRAGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI
İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 86,00 Türk Lirası
İpragaz 12 kg ev tüpü: 435,00 Türk Lirası
İpragaz 24 kg ticari tüp: 877,00 Türk Lirası
İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 1.632,00 Türk Lirası
İpragaz 45 kg propan tüp: 1.785,00 Türk Lirası
BİZİM GAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI
Bizim Gaz 2 kg gri piknik tüpü: 86,00 Türk Lirası
Bizim Gaz 12 kg ev tüpü: 435,00 Türk Lirası
Bizim Gaz 24 kg ticari tüp: 877,00 Türk Lirası
Bizim Gaz 45 kg sanayi tüpü: 1.632,00 Türk Lirası
Bizim Gaz 45kg propan tüp: 1.785,00 Türk Lirası
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