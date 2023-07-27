Suya zam gelmişti... Uzmanlar: Salgın hastalıklar ortaya çıkabilir

Suya yapılan zamların ardından yurttaşlar temiz içme suyuna erişmekte zorlanırken uzmanlar, 'salgın hastalık' uyarısında bulundu.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 27.07.2023 - 03:00
Suya zam gelmişti... Uzmanlar: Salgın hastalıklar ortaya çıkabilir
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Döviz kurundaki artış ve KDV’nin yüzde 10 oranında artırılması tüm sektörlere zam olarak yansımaya devam ediyor. Yapılan zamlarla yurttaşların yaşam koşulları güçleşirken zam gelen temel ihtiyaç ürünlerinden biri de içme suyu oldu. Bazı markalar damacana suya 8-10 TL arası zam yaptı.

(Ali İhsan Ökten)

Yurttaşların sağlıklı, temiz içme suyuna erişiminin güçleşmesiyle çeşitli sağlık sorunlarının da ortaya çıkabileceğine dikkat çeken TTB 2’nci Başkanı Ali İhsan Ökten, “Koruyucu sağlığı da tehdit eden çok ciddi salgınlara neden olabilir” dedi. 

(Kubilay Yalçınkaya)

‘TİCARİ ALAN OLDU’

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya da “AKP öncesi herkes çeşme suyundan suyunu içebiliyordu. Ama AKP iktidarı sonrası hem yeraltı hem de yerüstü suları direkt satıldı. Kaynak suları hızlı bir şekilde ticari alan haline geldi” ifadelerini kullandı.


içme suyu zam Ali İhsan Ökten Kubilay Yalçınkaya

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