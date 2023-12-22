Turist sayısı geriledi

Yayınlanma: 22.12.2023 - 12:01

Güncelleme: 22.12.2023 - 12:01

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Kasım'da yüzde 1 gerileyerek 2.53 milyon oldu.

Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Ocak-Kasım döneminde ise yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 10.82 artışla 46.73 milyon olarak gerçekleşti.

Buna göre, Kasım sonu itibarıyla Türkiye'ye gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı 2022 tamamındaki 44.56 milyon kişiyi geride bırakmış oldu.

Kasım ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu 245,493 kişi ile ilk sırada yer alırken, bunu 244,005 kişi ile Almanya ve 222,884 kişi ile Bulgaristan takip etti.

Ocak-Kasım döneminde de en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 6.08 milyon kişi ile Rusya Federasyonu ilk sırada yer alırken, 5.96 milyon ziyaretçi ile Almanya ikinci, 3.71 milyon kişi ile İngiltere üçüncü sırada yer aldı.