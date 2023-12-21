316 maden sahası için ihale: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, turizm bölgelerini talana açtı

Yayınlanma: 21.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.12.2023 - 03:23

Karar dün Resmi Gazete’de yayımlandı. İhaleye çıkılan alanlar arasında doğal zenginlikleri, ormanlık alanları, tarih ve yaz turizmiyle ekonomiye ciddi katkı sağlayan iller de bulunuyor. Madencilik uygulamaların en tartışmalı yürütüldüğü illerden Muğla’da bu kez iki alan için ihale açıldı.

Muhalefetin ‘beşli çete’ olarak adlandırdığı şirketler arasında yer alan Limak’ın ağaç kıyımına karşı Akbelen’de direniş devam ederken bu kez de Yatağan ve Seydikemer için ihaleye çıkıldı.

Yaz turizminin gözde illerinden Antalya’da ise 15 farklı alan için maden ihalesi açılacak. Antalya’da turistlerin yoğun olarak tercih ettiği Alanya ve Konyaaltı’nda da maden çalışmaları yürütülecek. Alanya’da ve Konyaaltı’nda iki farklı alanda maden çalışmaları yürütülecek. Akdeniz ve Ege coğrafyasının önemli kentlerinden Mersin ve İzmir’de de madencilik çalışmaları yürütülecek. Karadeniz illeri maden çalışmalarından etkilenecek. Son yıllarda Körfez sermayesinin radarında olan Trabzon’da da alanda maden çalışması yürütülecek. Ordu ve Sinop maden ihalesine çıkılacak iller arasında.