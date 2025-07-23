Turizm Bakanı açıkladı: O ülkeden Türk vatandaşlarına vize kolaylığı!

Bulgaristan Turizm Bakanı Miroslav Borşoş, Bulgaristan hükümetinin Türk vatandaşlarına yönelik vize prosedürlerinde kolaylık sağladığını ve vize sürelerinin uzatıldığını duyurdu. Borşoş, hükümetin olağan oturumunun ardından paylaştığı görüntülü mesajda, "15 Temmuz tarihinden itibaren Türk vatandaşlarına turist vizesi verme konusunda yeni bir düzenleme getirildiğini bildirmekten memnuniyet duyarım" dedi.

UZUN SÜRELİ VİZELER VERİLECEK

Borşoş, yeni düzenleme ile turist vizelerinin çeşitlendiğini belirterek, "Bu, 3 aylık ve 6 aylık vizelerin yanı sıra artık 1 yıllık, 3 yıllık ve 5 yıllık vizelerin de verilebileceği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı. Uzun süreli vize alabilmek için daha önce alınan vizelerde herhangi bir ihlal olmamasının şart olduğunu vurguladı.

"Yeni uygulama, vize verilmesini tamamen kolaylaştıracak bir gelişmedir. Türkiye ile vize uygulamaları, özellikle turizm alanında bizim için son derece önemlidir. Bu vize uygulamalarının hafifletilmesi, vize süresiyle ülkede kalış süresinin daha kolay ve hızlı bir şekilde düzenlenmesini mümkün kılacak ve bu da özellikle turizm alanında ilişkilerimizi kolaylaştıracaktır" diye konuştu.

TÜRK TURİSTLERDEN YOĞUN İLGİ

Borşoş, 2025’in ilk yarısında Türkiye’den Bulgaristan’a gelen turist sayısında dikkat çekici bir artış olduğunu belirtti. "Bu etkileyici bir artış. Turizmimiz için önemli olan Türkiye'den gelen turistlerin sayısına bakıldığında, ilişkilerimizin önemli bir hızla geliştiğini görüyoruz. Yıllardır uğraştığımız bir şey artık gerçeğe dönüştü" dedi.