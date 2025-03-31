Turizm sektörü açılırken 9 güne çıkan bayram tatili de turizmciyi umutlandırdı: Parası olana bayram

Yayınlanma: 31.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 31.03.2025 - 04:00

Turizm sektörü bu yıl sezona bayram sevinciyle girdi. Normalde 15 Nisan’da açılan sezona, 21 Mart’ta kutlanan Nevruz, 30 Mart’ta Şeker Bayramı ve okulların ara tatili, nisan boyunca sürecek Paskalya ve Rusların zafer bayramı ile başlangıç yapılacak. 9 güne uzatılan Şeker Bayramı ve okulların ara tatilinin denk gelmesinin avantaj oluşturacağını belirten sektör temsilcileri yabancı turistten umutlu olsa da iç turizmde artış beklemiyor. Turizmci tatile gidebilenin ise tatil süresini azalttığını belirtiyor.

Turizmde erken rezervasyon kampanyalara rağmen tatil asgari ücretliler için hayal. İki çocuklu bir ailenin iki gecelik tatil yapmasının bedeli yalnızca otel harcamasıyla 20-40 bin TL olarak değişiyor. Antalya’da tek gecelik otel fiyatları 6 bin TL’den başlayarak otelin konumu ve kalitesine göre 300 bin liraya kadar tırmanıyor.

BAZI TATİLLER İPTAL

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Türkiye’deki ekonomik koşullar nedeniyle bazı yurttaşların tatillerini iptal ettiğini; bazılarının ise tatil sürelerini kısa tutma yoluna gittiğini kaydetti. Buna karşın geçen yıla göre erken rezervasyonlarda yüzde 15-20 artış olduğunu söyleyen İşler, “Ukrayna Rusya savaşının ve İsrail Filistin çatışmasının ateşinin düşmesi, son yıllarda yaşadığımız pandemi, deprem vs. gibi olumsuzlukların geride kalması bizi bu yıl yeni rekorlar için umutlandırıyor. Bu yıl 65 milyon turist, 65 milyar dolar girdi ile 2030 için koyduğumuz 100 milyon turist 100 milyar dolar hedefine bir adım daha yaklaşacağız” dedi.

YANGIN ÖNCELİKLERİ DEĞİŞTİRDİ

Otellerde bayram doluluğunun birçok bölgede yüzde seksenlere ulaştığını belirten İşler, Kartalkaya’da yaşanan yangın faciasının sektöre etkilerini ise şöyle değerlendirdi:

Turist akışı açısından sektöre kısa süreli olumsuz yansımalarını gördük.

Yangın güvenliği konusunda tatmin edici bilgilerine ulaşılan tesisler tercih edilmeye başlandı.

Otel yönetimleri, bakanlık ve yerel yetkililer başta olmak üzere yangın güvenliği konusunda tekrar bir denetim ve tespit süreci başlattı.

BUTİK OTELLER HAREKETLİ

Türkiye Küçük Oteller Derneği (TURKODER) Başkanı Ertan Ustaoğlu ise bayramda butik otellerde yüzde 80-85 doluluk öngördüklerini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“9 günlük ara tatilde de bir hareketlenme olacaktır. Ülkedeki ekonomik ortam bir kesime yararken bir kesime yaramıyor. Kıyı bölgedeki otellerimize yaradığı kesin. Geçen yıla göre oranlarda bir değişiklik yok, bayramlarda butik otellerde doluluk yüksek oluyor. Tercih edilen ortalama konaklama süresi 3- 4 gece. Ocak-şubat aylarında kıyı bölgelerindeki oteller kapalı olduğu için sezona makul fiyatlarla başladı. İki kişi tek gecelik konaklama fiyatları kahvaltı dahil 5-12 bin lira olarak değişiyor.”

‘OTOBÜS SEFER SAYISI VE YOLCU AZALDI’

Her sene bayramda memleketine giden yurttaş bu sene bilet fiyatlarının yüksekliği nedeniyle kara kara düşünüyor. 800 TL‘den başlayan otobüs bileti fiyatları mesafeye göre 1600 TL’ye kadar çıkıyor. 4 kişilik bir ailenin bayramda memleketine gitmesinin bedeli gidiş-dönüş 6 bin 400 TL-12 bin 800 TL. Asgari ücretli bir aile için bütçeden bu payı ayırmak ise neredeyse imkânsız.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan, bu yıl bayramda ana seferlerin dolduğunu, ek seferler açtıklarını ancak her geçen yıl bayramlarda otobüs ve yolcu sayısının azaldığını kaydetti. Özcan, Covid19’dan önce İstanbul’dan günlük 2500-3000 sefer otobüs çıktığını ancak 2024’te bu rakamın bayramlar da dahil olmak üzere günlük 1400 sefere düştüğünü kaydetti. Özcan, otobüs bileti fiyatlarına bayramda zam yapıldığına ilişkin iddialara ise şöyle yanıt verdi:

“Bakanlığın verdiği yetkiyle bile fiyatlarını yüzde 30’a kadar indirimli satma imkânımız var. Normal günlerde yaptığımız bu indirimleri bayramda kaldırdığımızda zam yaptık sanılıyor”