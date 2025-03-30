Sanatçı Müfit Can Saçıntı'dan 'İmamoğlu' göndermeli bayram mesajı

Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Müfit Can Saçıntı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına gönderme yaparak yayımladığı bayram mesajında, "Ülkemiz zincirleme hukuk kazası geçirdi. Milletin iradesi zincirlendi" dedi.

Sanatçı Müfit Can Saçıntı'dan 'İmamoğlu' göndermeli bayram mesajı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 30.03.2025 - 21:04

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sanat camiasından da tepkiler yükseliyor.

Bayram nedeni ile bir mesaj paylaşan sanatçı Müfit Can Saçıntı, "Bu bayramı kazaya bıraktım" dedi.

X hesabından açıklama yapan Saçıntı, şu ifadeleri kaydetti:

"Ben bu bayramı, kazaya bıraktım; 

Ülkemiz zincirleme hukuk kazası geçirdi.

Milletin iradesi zincirlendi.

Karşı çıkanlar, ramazan ayında, Gazâ eder gibi gaza boğuldu.

Ben de bu bayramı kazaya bıraktım.

Bu bayram değil;

Gelecek bayramınız kutlu olsun.

Belki insanlar elele tutuşur

Gelecek bayram olur."


Etiketler: #Müfit Can Saçıntı #Ekrem İmamoğlu #bayram

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