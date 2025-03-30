Sanatçı Müfit Can Saçıntı'dan 'İmamoğlu' göndermeli bayram mesajı
Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Müfit Can Saçıntı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına gönderme yaparak yayımladığı bayram mesajında, "Ülkemiz zincirleme hukuk kazası geçirdi. Milletin iradesi zincirlendi" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sanat camiasından da tepkiler yükseliyor.
Bayram nedeni ile bir mesaj paylaşan sanatçı Müfit Can Saçıntı, "Bu bayramı kazaya bıraktım" dedi.
X hesabından açıklama yapan Saçıntı, şu ifadeleri kaydetti:
"Ben bu bayramı, kazaya bıraktım;
Ülkemiz zincirleme hukuk kazası geçirdi.
Milletin iradesi zincirlendi.
Karşı çıkanlar, ramazan ayında, Gazâ eder gibi gaza boğuldu.
Ben de bu bayramı kazaya bıraktım.
Bu bayram değil;
Gelecek bayramınız kutlu olsun.
Belki insanlar elele tutuşur
Gelecek bayram olur."
Ben bu bayramı, kazaya bıraktım;— Müfit Can Saçıntı (@MufitCanSACINTI) March 30, 2025
Ülkemiz zincirleme hukuk kazası geçirdi.
Milletin iradesi zincirlendi.
Karşı çıkanlar, ramazan ayında, Gazâ eder gibi gaza boğuldu.
Ben de bu bayramı kazaya bıraktım.
Bu bayram değil;
Gelecek bayramınız kutlu olsun.
Belki insanlar elele…
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