Turizm sektörü vergilerle boğuşuyor

Yayınlanma: 17.04.2023 - 11:08

Güncelleme: 17.04.2023 - 11:08

Turizm sektörünün son birkaç yıldır art arda gelen uluslararası ya da doğal afet kaynaklı sıkıntılarla boğuştuğuna dikkat çeken Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar (ETİK) Birliği Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, turizmcinin sorunları ve uluslararası rakipleri aşmak için destek beklerken çıkarılan “Konaklama” ve “TGA” vergileri ile de boğuşmaya başladıklarını belirtti.

Konaklama vergisinin rakip ülkelerde sadece geceleme ücretinden alındığını, ülkemizde ise tesis bünyesinde sunulan tüm hizmetleri kapsadığını hatırlattı. Türkiye Turizm Yatırım ve Geliştirme Ajansı (TGA)’na kaynak yaratmak üzere çıkarılan turizm payı yada kamuoyunda bilinen adıyla TGA vergisi’nin ise çifte vergilendirme anlamına geldiğini söyledi.

“DESTEK BEKLERKEN YENİ VERGİLER GELDİ”

Mehmet İşler; “Turizm sektörü son yıllarda art arda gelen birçok krizle mücadele etmektedir. Rus savaş uçağının düşürülmesi ile başlayan kriz süreci, 178 yıllık efsane tur operatörü Thomas Cook’un iflası, ardından iki yıl süren pandemi, ardından Rusya - Ukrayna savaşı, ardından deprem ve aynı savaşın günümüzdeki etkileriyle devam etmektedir. Bu etkileri bertaraf etmek için destek beklerken, Konaklama ve TGA vergileriyle karşılaştık. Konaklama vergisi 1 Ocak 2023 tarihi ile hayatımıza girmiştir. Otel, motel, apart otel, butik otel, tatil köyü, pansiyon, dağ evi, yayla evi, köy evi, bungalov, motokaravan, tiny house, kamp bölgeleri ve özel konaklama tesislerinin tamamını kapsamaktadır. Burada adaletsiz bir durum vardır. Rakip ülkelerde sadece geceleme ücreti üzerinden, yani satılan yatak ücreti üzerinden alınan konaklama vergisi ülkemizde işletmenin sunduğu tüm hizmetler üzerinden alınmaktadır. Yani işletme kahvaltı, yemek, yiyecek,içecek satışından da, spor alanlarının ve toplantı salonlarının kiraya verilmesinden de, tesis içinde düzenlenen eğlence organizasyonlarının gelirinden de konaklama vergisi öder durumdadır. İşletme; konsepti gereği satışını; her şey dahil, tam veya yarım pansiyon ya da oda kahvaltı gibi paket seçenekleriyle yapmakta, konaklama vergisini tüm bu paket fiyatı üzerinden ödemek zorunda kalmaktadır. Bize uygulanan biçim, rakiplerimizle eşdeğer olmayan, rekabet gücümüzü kıran bir vergi biçimidir. Adaletsizdir. Önerimiz, konaklama vergisinin,diğer ülkelerde olduğu gibi sadece geceleme ücreti üzerinden alınmasıdır. Konaklama vergisi sabit bir miktar olmalıdır ve yerel yonetimlere aktarılarak bölge turizminin geliştirilmesi için kullanılmalıdır” diye konuştu.

“YA KALDIRILSIN YA DA REVİZE EDİLSİN”

“Bu koşullarda ayakta zor duran bir sektör iken birde TGA vergisi çıkmıştır” diye devam eden İşler, “Konaklama ve TGA vergileri turizmci için çifte vergilendirme demektir. Şikayetçiyiz. Uluslararası rekabette bunlar sektörün belini bükmektedir. Yeni seçilecek milletvekillerimizden; daha seçim döneminde, bu konulara özen gösterip çalışmalarını istiyoruz. Turizm sektörü sadece geçtiğimiz yıl takribi olarak 46 milyar dolar girdi sağlamıştır. Türkiyenin cari açığını kapatmıştır. Yerinde döviz sağlayarak vatandaşın refahına katkı sunmuştur. Gelecek yıllara büyük hedefler koyan bu sektörün önü açılmalıdır. Daha fazla yatırımcının turizm sektörüne yatırım yapması için, dünya turizm pastasından daha fazla pay alabilmemiz için, rekabetçi ortamda fiyatlarımızın rakiplerimizle yarışabilmesi için bu vergilerin gözden geçirilmesini istiyoruz. Konaklama ve TGA vergileri; ya kaldırılmalı ya da revize edilerek uygulanma kapsam ve oranları yeniden düzenlenmelidir” ifadelerini kullandı.