Turizm sektörünün toparlanmasını yavaşlatan etkenler

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 00:00

Analiz şirketi GlobalData'nın raporuna göre, uluslararası seyahatler ancak 2025 yılında pandemi öncesindeki seviyeye ulaşabilecek. Bu yıl ise ancak pandemi öncesinin yüzde 68'ine ulaşılabilecek. Diğer yandan Avrupa ve Asya'daki toparlanma diğer bölgelere kıyasla daha düzensiz olacak.

GlobalData analisti Hannah Free, "Avrupa'da bu yıl uluslararası seyahatlerin pandemi öncesinin ancak yüzde 69'una ulaşması bekleniyor. Seyahat güveni yeniden inşa edilirken, Avrupa pazarında toparlanmanın dinamosu kısa mesafeli seyahatler olacak" dedi.

UKRAYNA'DAKİ SAVAŞ TOPARLANMAYI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Ancak seyahat sektöründeki toparlanmanın enflasyon, yükselen maliyetler ve Ukrayna'daki savaşla mücadele ederek yol alacağı kaydedilen raporda, 2025 yılına gelindiğinde uluslararası seyahatlerin 2019'un yüzde 98'ine ulaşacağı ifade edildi.

Savaşın Ukrayna sınırlarının dışına yayılmadığını belirten Hannah Free, "Öte yandan 2019 rakamlarına göre Rusya dünyanın en büyük 5. Ukrayna ise 12. turizm pazarı. Bu ülkelerdeki seyahatlerin sınırlanması Avrupa turizminin toparlanmasını olumsuz yönde etkileyecektir" şeklinde konutu.

SEYAHATLER YÜZDE 102'YE ULAŞACAK

Kuzey Amerika'da uluslararası seyahatlerin 2019'un yüzde 69'una ulaşmasının beklendiğini kaydeden Hannah Free, 2024 yılına gelindiğinde bu bölgede seyahatlerin 2019'un yüzde 102'sine ulaşacağını söyledi.

Çin'de devam eden sıkı tedbirler nedeniyle Asya-Pasifik'te ise seyahatlerin 2019'un yüzde 67'sine ulaşması bekleniyor.