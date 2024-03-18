Turizmde alarm zilleri

Yayınlanma: 18.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.03.2024 - 04:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu her ne kadar turizmde rekorlar kırıldığını, geçen yıl 56 milyonun üzerinde turist geldiğini açıklasa da gerçekler öyle değil. Pandemiden sonra otellerin borçlarının 10 milyar dolara yaklaştığını belirten turizm sektörü temsilcilerine göre vefa anlaşmalarının bitmesi nedeniyle bankaların otellere el koyması tehlikesi arttı. Sektör temsilcilerine göre turizmde gelişmeler endişe verici. 56 milyon turisti ağırlayacak yatak kapasitesi yok. Bu yıl 60 milyon turist hedefi de hayal.

TÜROB verilerine göre 2023’te turizmin başkentleri Antalya ve İstanbul’da otel dolulukları geriledi. İstanbul’da doluluk oranı yüzde 74.6’tan yüzde 65.2 düşerken Antalya’da 2022’de yüzde 62.2 olan doluluk oranı 2023’te yüzde 56.2’ye indi. Türkiye genelinde 2022’de yüzde 53.6 olan doluluk oranı geçen yıl yüzde 49.1’e kadar düştü.

Bu gelişmeleri değerlendiren Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Onursal Kurucu Başkanı Serdar Karcılıoğlu, “Otel doluluklarında yüzde 49’larda olan bir yılı geride bıraktık. TÜİK rakamları da gelirler de turist sayıları da şaibeli” dedi. Karcılıoğlu şu açıklamaları yaptı:

10 milyar dolar borç

Sınır kapılarından geçen herkesi turist sayıyorlar. Günübirlik gelip alışveriş yapmış olabilirler ama turistik bir faaliyetleri yok. Transit yolcuyu da turist grubuna koyuyorlar.

Oteller pandemi dönemini 8.5 milyar dolar kredi borcuyla bitirdi. Otellerin yüzde 70’i bankalarla vefa anlaşmalarıyla bugüne kadar geldi. Şu anda borç 10 milyar dolara çıktı. Madem turizmden büyük gelir elde edildi öyleyse borç neden arttı.

Otellerin yüzde 70-75’i bankalara ipotekli. Bankalar otelcilere otelini sat borcumu öde, diyor. Eğer banka kendisi satarsa sadece borcunu karşılık gelen tutarla satar ki bu büyük zarar demektir. Son 3 yılda otellerde ciddi el değiştirme oldu.

Şu anda oteller 500 bine yakın eksik istihdamla işleri yürütüyor. Sektörde ciddi istihdam çıkışları var. Artık otellerde çok fazla göçmen işçi çalıştırılıyor. Asgari ücretin de altında ücretle çalışıyorlar. Bu durum çok tehlikeli.

Eskiden Türk turist lüks otellerin ayakta kalması için ciddi takviye yapardı. Ama alım gücünün düşmesiyle artık orta sınıf kalmadı. Bu yıl gelir erimesi daha ciddi o yüzden daha kötü günler olacak. Türk turistin seyahat etme imkânı kalmadı.