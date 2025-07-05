Turizmde pazar günü de çalışmanın önünü açan düzenleme komisyondan geçti: İşçiye ‘kölelik’ dayatması

Turizm sektöründe işçilerin pazar günü de çalıştırılmasının önünü açan düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Türk-İş ve Hakİş, düzenlemenin anayasaya, İş Yasası’na ve ILO normlarına aykırı olduğunu belirterek teklifin geri çekilmesini istedi. Ancak iktidar, işçi konfederasyonlarının tüm itirazlarına rağmen maddeyi komisyondan geçirdi.

Teklife göre, turizm işletmelerinde çalışan işçilerin hafta tatili, işçinin yazılı onayıyla izne hak kazandığı günü izleyen 4 gün içinde kullandırılabilecek. Böylece işçilerin pazar günleri de çalıştırılması mümkün hale gelecek. Türk-İş, bu düzenlemenin haftada bir gün zorunlu tatil hakkını fiilen ortadan kaldıracağını belirtti.

Türk-İş, turizm sektöründe kayıt dışılık ve sendikasızlığın yaygın olduğunu, işçinin geçim baskısı altında işverence sunulan her belgeyi imzalamak zorunda kaldığını vurguladı. Turizm sektöründe çalışanların büyük bir kısmının uzun saatler boyunca ayakta, yüksek stres altında çalıştıklarına işaret edilen itirazda, şöyle dendi:

İŞVEREN 'İNŞAAT'A DA İSTEDİ

“İşçilerin haftada bir gün tatil hakkını 10 güne çıkararak kısıtlamak, insan onuruna yaraşır bir yaşamın önünü tıkamak sonucunu doğuracaktır. Bunun sadece çalışma hayatının değil, sosyal hayatın da dengesini bozacağı açıktır. Çünkü hafta tatili, sadece bedenin değil, zihnin de dinlendiği bir süreçtir. Bu hakkı ortadan kaldırmak demek; iş kazalarının artması, verimliliğin düşmesi, psikolojik sorunların yaygınlaşması, işten ayrılmaların çoğalması demektir.”

Hak-İş de düzenlemeyi uygun bulmadığını belirterek risklerin iyi etüt edilmediğine işaret ederek “Bu doğrultuda ocak ayında Bolu Kartalkaya’da yaşanan otel faciasını da hatırlatmak isteriz” dedi.

İşçi konfederasyonlarının tüm bu itirazlarına karşın iktidar maddeyi aynen komisyondan geçirdi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) avukatı Esin Çetinkaya, düzenleme için teşekkür ederken turizm sektörü için getirilen uygulamanın inşaat sektörüne de yaygınlaştırılmasını istedi. Teklifte ayrıca, işçiye yapılacak bildirimlerin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla yapılması da yer alıyor. Hak-İş, dijital okuryazarlığı sınırlı olan işçilerin bu bildirimleri takip edemeyeceğini belirterek düzenlemenin geri çekilmesini istedi.