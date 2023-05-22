Turizmde Rusya türbülansı
Bu yıla büyük umutla giren turizm sektörü yıkıcı deprem felaketinin yaralarını henüz saramazken Türkiye’nin en önemli turizm pazarlarından Rusya’dan gelen turist sayısı ve rezervasyonları da düşmeye başladı. Erken rezervasyon alışkanlığını yeni edinen yerli turist ise hem ekonomideki derin kriz ve eriyen gelirlerin de etkisiyle son dakikacı oldu. Seçim sonrası nasıl bir ekonomik ortam olacağı ve döviz kurunun geleceği seviye ise yerli turistin tatil kararını etkileyecek.
Turizm sektörü temsilcilerine göre, rezervasyonlar şu an durağan. Rusya ve Avrupa ülkelerinde de bir durağanlık söz konusu. İç pazarda enflasyonist ortam, gelir-gider dengesizliği ve alım gücünün düşmesiyle seyahat etme gün sayısı da ciddi oranda azalıyor.
Özellikle turizmin kalbi Antalya’ya gelen Rus turist sayısının bu ay düşmeye başlaması turizmcileri endişelendiriyor. Mayıs ayının ilk yarısında bu yıl Antalya’ya 687 bin 530 turist gelirken, pandemi öncesi 2019’un aynı döneminde Rusya’dan 786 bin 215 turist gelmişti. Yani yaklaşık yüzde 12’lik düşüş söz konusu. Rusya’dan gelen turist sayısının düşmesinin ana nedenleri ise deprem ve seçim sürecinin üst üste gelmesi. Ayrıca rublenin büyük ölçüde değer kaybetmesi, tatil maliyetlerinin artması ve Mısır, Dubai, Maldivler’in Türkiye ile rekabet edecek düzeye gelmesi.
(Firuz Bağlıkaya)
"REZERVASYONLAR DÜŞÜYOR"
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Rusya’nın Türkiye’nin en önemli iki ana pazarından biri olduğunu ancak bu pazardan rezervasyonların mayıs ayında beklentilerin altında kaldığına işaret ederek “Bu ana pazarımızda bir türbülans yaşıyoruz” diye konuştu. Bağlıkaya şu bilgileri verdi:
“Rusya ile Ukrayna savaşının yıkıcı etkileri olumsuz sonuçlar ortaya çıkarıyor. Türkiye, Rus turist açısından 2-3 saatlik mesafede uygun ulaşım bedeliyle gelinebilen bir destinasyondu. Ancak ambargo ve kısıtlamalarla uçuş sürelerinin beş saate çıkıp fiyatların yükselmesi sonucunda Türkiye’nin avantajlı konumu kısmen ortadan kalktı. Türkiye’deki enflasyon da baskı yarattı.”
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