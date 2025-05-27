Turizmde yeni kriz: Oteller kapanıyor para iadesi yapılmıyor!

Tüm konaklama tesislerine turizm işletme belgesi alma zorunluluğu getiren yasal düzenleme, sektörde ciddi sorunlara yol açtı.

Belediyeden ruhsatı olan oteller bile Kültür ve Turizm Bakanlığı onayı olmadan mühürleniyor. Ancak belge alma süreci, Bakanlık’taki personel yetersizliği nedeniyle büyük ölçüde aksıyor.

Denetim sırasına giremeyen yüzlerce otel, sezonu açamadan beklemeye geçti. Uluslararası Yatırım Uzmanı ve Avukat Abide Gülel Saral, “Her kapalı otel, istihdam ve döviz kaybı demek. Turizmin ekonomik krizi hafifletme umudu tamamen çöktü” ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi, 17 Ekim 2024’te verdiği kararla, belge zorunluluğunu iptal etti ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yeni bir düzenleme yapması için 9 aylık süre tanıdı.

SEZON BAŞLAMADAN BİTTİ

Ancak iptal kararına rağmen mühürleme işlemleri durmadı, aksine daha da hızlandı.

BirGün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre, Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Onursal Kurucu Başkanı Serdar Karcılıoğlu, “Bu kriz, masa başında alınan beceriksiz kararların sonucu. 4 bin otelden sadece 200’ü belge alabilir. Geri kalanlar ya kaçak açılacak ya da kapalı kalacak. Bakanlık ‘çalışıyoruz’ diyor, ama sezon şimdiden kaybedildi” sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Geçen yazın kötü geçtiğini anımsatan Karcılıoğlu, bu yılın daha da sıkıntılı olacağını belirterek “derhal ortak çözüm masası kurulmalı” çağrısında bulundu.

İADE ZORUNLULUĞU YOK

Mühürlenen tesisler, misafirlerine ücret iadesi yapmak zorunda değil. Turizm işletme belgesi bulunmayan oteller, acente sistemlerinde yer almıyor. Acenteler aracılığıyla rezervasyon yapanlar, eşdeğer tesislere yönlendirilirken, otelin kendi sitesi ya da çağrı merkezi üzerinden rezervasyon yaptıran konukların, tesisin belge durumunu yazılı şekilde doğrulaması gerekiyor.