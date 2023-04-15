Türk balı için 'yasak' tehlikesi

Yayınlanma: 15.04.2023 - 13:28

Güncelleme: 15.04.2023 - 13:28

Türkiye’nin kara listede olduğunu söyleyen Balparmak Başkanı Özen Altıparmak, “Türkiye bir bal ülkesi deniyor. Ama değil. Türkiye sahte bal cenneti. Bunun önlemini alamazsak bu yılsonuna kadar Türkiye balının Avrupa’ya ihracatı engellenebilir” dedi.

Dünya’dan Emel Yiğit’in haberine göre; esmer pirinç şurubundan çok tağşiş yapıldığını belirten Altıparmak, “Firmanın adı da belli herkes de bunu biliyor ama önlem alınmıyor. Bunlar bir de ihracat yapıyor. İhracat yaptığı ülkeler de tağşişi bulamıyor. Bizim bulduğumuz metot sayesinde esmer pirinç şurubundan tağşişi yapan 15 firmanın 14’ü yakalandı. Şimdi ben bir metot buldum, bizim ülkemizdeki biri sahte balı Avrupa’ya ihraç ediyor, alan firmalar balı laboratuvarlarda anlayamadığı için kabul ediyorlar ama analiz metotlarını bizden öğrendikten sonra yine Türkiye’den giden sahte ürünler engelleniyor. Bunu biz sağladık” ifadelerini kullandı.

Sahtecilikte gelinen noktayı da “300 kilo Anzer balı çıkıyor 30 ton satılıyor” diye özetleyen Özen Altıparmak, balda sahteciliğin sadece Türkiye’nin değil dünyanın sorunu olduğunu kaydetti. Altıparmak, en küçük tağşiş yöntemlerini bile arayıp bulmaya çalıştıklarını, bal paketleyici firmaların içinde böyle bir laboratuvara sahip tek firma olduklarını vurguladı.

“TÜKETİCİNİN DOĞAL BALA ULAŞMASINI İSTİYORUZ”

Bal ve Diğer Arı Ürünleri-Kalite-Kontrol Laboratuvarı’nın (APİLAB) bugün Türkiye’nin tek, Avrupa’nın en kapsamlı dört eşdeğer bal ihtisas laboratuvarı olduğunu belirten Altıparmak “Son dönemde balda taklit ve tağşiş en üst seviyelerde, biz tüketicinin doğal bala ulaşmasını istiyoruz. Bu nedenle Ar-Ge Merkezimizi doğal bala ulaşmak isteyen herkese açmaya, ürünlerinin analizine destek olmaya hazırız. Sattığı balın doğallığından şüphe eden marketler, markalar merkezimizin deneyiminden faydalanabilir” şeklinde konuştu.