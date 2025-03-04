Türk bankalarından TCMB faiz indirimi tahmini: Gözler bu hafta yapılacak toplantıda!

Yayınlanma: 04.03.2025 - 12:47

Güncelleme: 04.03.2025 - 12:47

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından faiz indirimi bekleniyor. Bankalar, TCMB'nin faiz indirimi adımını büyütmesini beklemiyor. İş Yatırım yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 30 düzeyinde tutarken Akbank enflasyon tahminini yüzde 29,2 olarak koruyor.

İş Yatırım, TCMB'nin faiz indirim adımını genişletmesini beklemediğini belirtti. İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen ve ekonomist Dağlar Özkan’ın açıkladığı enflasyon verileriyle ilgili olarak yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 28,5 olduğu ifade edildi.

Ayrıca, ihtiyaç kredilerindeki artış ve perakende satışlardaki canlılığın aylık verinin beklentilerin altında olmasına rağmen herhangi bir aşağı yönlü güncellemeye yol açmadığı belirtildi.

Akbank ise, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,2 olarak korudu. Banka, şubat ayında açıklanan verilerin TCMB'nin faiz indirimi kararlarının devam etmesi için alan açtığını ancak temmuzdan itibaren adımların küçültülmesi gerektiğini ifade etti. TCMB'nin faiz kararı ise 6 Mart Perşembe günü açıklanacak.

PİYASALARIN GÖZÜ FAİZ KARARINDA

Merkez Bankası'nın faiz kararı, piyasaların en çok merak ettiği konu oldu. Ocak ayında 250 baz puanlık bir indirim yapılarak faiz oranı yüzde 45'e çekilmişti. Şimdi gözler, TCMB'nin faiz indirimine ne kadar devam edeceği konusunda.

Morgan Stanley, TCMB'den 250 baz puanlık bir faiz indirimi beklerken, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 27,5 olarak belirledi. JPMorgan ise, mart ve nisan ayında 250’şer baz puanlık faiz indirimi beklediğini açıkladı ve yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 27,2 olarak belirledi.

Deutsche Bank da aynı şekilde 250 baz puanlık faiz indirimi öngörürken yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28 olarak tutuyor. ING ise, 2025 yılı sonuna kadar enflasyonun yüzde 30'un altına düşmesini bekliyor.

TCMB'NİN FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB, faiz kararını bu hafta perşembe günü açıklayacak. Ekonomistler, faiz indiriminin kesinleştiğini belirtirken 500 baz puanlık indirim ihtimalinin düşük olduğunu ifade ediyor. Borsa uzmanları ise 250 baz puanlık indirim olacağına kesin gözüyle bakıyor.