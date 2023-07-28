Tesla’da skandal büyüyor: Şikâyetler arttı

Yayınlanma: 28.07.2023 - 17:20

Güncelleme: 28.07.2023 - 17:20

Tesla, Reuters’ın aktardığına göre müşterilerine maksimum menzil ile ilgili yanıltıcı bilgiler veriyor.

Bu durumun yaklaşık on yıl önce reklam amacıyla başladığı ve Tesla CEO’su Elon Musk tarafından yönetildiği iddia ediliyor. Tesla araçların bataryası tam doluyken gerçek dışı menzil tahmininde bulunan bir algoritma kullandığı da iddia edilenler arasında.

2.2 MİLYON DOLAR CEZA

Tesla’nın konu ile ilgili şikâyetçi olan kişileri susturmaya çalışması ise tartışma yaratan bir diğer konu oldu. Tesla’nın hâlâ algoritmaları kullanıp kullanmadığı bilinmiyor, ancak üçüncü taraf test uzmanları son zamanlarda arabaların reklamı yapılan aralıkları karşılayamadığını belirtiyor.

Menzil sorununun çevresel koşulların hesaba katılmamasından kaynaklandığını tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı, elektrikli araç bataryaları üzerinde önemli bir etkiye sahipken uzun süreli yüksek hızla sürüş, dik yokuşlar ve karşıdan esen rüzgarlar gibi diğer faktörler de menzili kısaltan faktörler arasında bulunuyor.

Elon Musk

Tesla, daha önce bu konuda Kore Adil Ticaret Komisyonu tarafından düşük sıcaklıkların batarya üzerindeki etkilerini müşterilere söylemediği için 2,2 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

2021 yılında yayımlanan bir raporda çoğu Tesla modelinin, sözde 15 millik 'güvenlik tamponunu' hesaba katarken bile Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Kurumu (EPA) menzil tahminlerini kaçırdığı ortaya çıktı.