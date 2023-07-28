Dev ortaklık güçleniyor

Yayınlanma: 28.07.2023 - 16:14

Güncelleme: 28.07.2023 - 16:14

Şirketlerden yapılan açıklamada, Nissan Motor Co. Ltd ile Renault Grubu arasında bağlayıcı çerçeve anlaşmanın imzalandığı, anlaşmanın denetleyici kurumlar tarafından onaylanma sürecinin de 2023 yılının son çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada anlaşma kapsamında, Nisan’ın elektrikli aracı olan Ampere için 600 milyon Euro'ya kadar yatırım yapma taahhüdünde bulunduğu kaydedildi.

Şirketlerden yapılan açıklamada, anlaşmanın Hindistan, Latin Amerika ve Avrupa’da yüksek değerli operasyonel projelerin geliştirilmesi alanında işbirliğinin sağlanmasını amaçladığı belirtildi.

Açıklamada anlaşmayla şirketlerin hissedarları arasında yeniden dengelenmenin sağlandığı ve işbirliği yönetiminin ise güçlendirildiğine dikkat çekildi.

'ELEKTRİKLİ ARAÇ HAMLESİNİ TAMAMLIYOR'



Nissan Motor. Co Ltd. Üst Yöneticisi Makoto Uchida, anlaşmanın tamamlanmasıyla iki şirket arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve inovasyonların hızlandırılması alanında yeni bir safhaya girildiğine vurgu yaptı.

Uchida, “Bu (anlaşma) Nissan'ın Ambition (Hedef) 2030 ve elektrifikasyon stratejisine uygun girişimlerle ek değer yaratacak. Ampere'deki yatırım fırsatı, Nissan'ın Avrupa'da devam eden elektrikli araç hamlesini tamamlıyor ve güçlendiriyor'' ifadelerini kullandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Renault Grubunun Üst Yönetcisi (CEO) Luca de Meo ise anlaşmaların Renault, Nissan, Mitsubishi ve paydaşları için kilit pazarlarındaki operasyonlarının yeniden etkinleştirilmesi için fırsat sunduğunu belirtti.