Türk gıda devine Rekabet Kurulu'ndan şok karar!

Torku markasını da bünyesinde bulunduran Konya Şeker, mali yapısındaki bozulma ve işletmelerdeki daralma nedeniyle gündemde. Kurumun bazı iştiraklerinde küçülme adımları atılırken, şirketin borçları son yıllarda ciddi biçimde arttı.

Bağımsız denetim raporuna göre, Rekabet Kurulu, Konya Şeker’e bağlı Panek ve Panagro isimli işletmeler hakkında inceleme başlattı.

Raporda şu ifadeler yer aldı:

“Grup'un bağlı ortaklarından Panek ve Panagro’ya 18 Şubat 2025 tarihinde Rekabet Kurulu tarafından inceleme başlatılmıştır. Rekabet kurulunun 13 Şubat 2025 tarih, 25-06/143 – M sayılı kararları uyarınca ‘çiğ süt alımı, süt yemi satışı ve süt ve süt ürünleri üretimi ile satış pazarlarında faaliyet gösteren teşebbüsler ile ambalajlı süt ve süt ürünleri sanayicileri Derneği’nin yatay fiyat tespit, pazar paylaşımı ve rekabet hassas bilgi değişimi gibi rekabeti sınırlayıcı eylemlerde bulunmak suretiyle 4054 sayılı rekabetin korunması kanun’un (4054 sayılı kanun) 4. Maddesinin ihlal ettikleri iddiası’ ile ilgili olarak aynı Kanun’un 40. Maddesi uyarınca ön araştırma yapılmasına karar verilmiştir.”

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA YOK

Sözcü’den alınan habere göre söz konusu incelemeye dair Konya Şeker tarafından şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapılmaması, kamuoyundaki soru işaretlerini artırdı.

SÜT ÜRETİCİLERİ TEPKİLİ

Kurum daha önce Ulusal Süt Konseyi’nin belirlediği fiyatın altında süt alımı yapmakla ve üreticiye ödemeleri geciktirmekle gündeme gelmişti. Bu durum süt üreticilerinin tepkisini çekmişti.

BORÇ DÖRT KATINA ÇIKTI

Konya Şeker’in toplam borcu 2021 yılında 17 milyar lira iken, 2025 itibarıyla 67 milyar 835 milyon 516 bin liraya yükseldi. Kurumun kısa vadeli borcu 32 milyar 766 milyon 111 bin lira, uzun vadeli borcu ise 35 milyar 69 milyon 405 bin lira olarak kayda geçti.

Ayrıca şirketin sahip olduğu termik santral kredilerinde teminat bulunduğu ve hisseleri üzerinde rehin işlemlerinin yer aldığı belirtildi.