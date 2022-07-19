THY'nin mavi uçağının sırrı ne? THY'den Airbus A350 için açıklama geldi

19 Temmuz 2022 Salı, 19:26

Markanın sembolü haline gelen ve kuyruğundaki kırmızı renk ile bilenen Türk Hava Yolları (THY) uçaklarında alışılmışın dışında mavi renk kullanmaya başlamıştı.

THY'nin kullanımında olan mavi renkteki Airbus A350 tipi uçak sosyal medyada merak konusu olmuştu.

RUS AMBORGOSU SEBEBİYLE RUSYA'NIN ALAMADIĞI UÇAKLAR MI ALINDI?

THY'nin renk değişikliğiyle ilgili ortaya atılan en belirgin iddia ise Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya uygulanan ambargo sonucunda Rusların alamadığı uçağın THY tarafından alınması oldu.

İDDİALARA YANIT GELDİ

Ardından THY, toplumda oluşan "THY, Rusya'nın alamadığı uçakları aldı bu sebeple uçak mavi renkte" yönündeki iddialara yanıt verdi.

Uçak renginde yaşanılan farklılığın iddia edilen konudan bağımsız olduğu söylenen açıklamada konunun tamamen yoğunluktan kaynaklandığı ifade edildi.

"EN HIZLI ŞEKİLDE HAYATA GEÇİRİLDİ"

İddialara ilişkin açıklama yapan THY, şirketin yönetimin kurulunun yeni kararlarını en hızlı şekilde hayata geçirdiğini söyledi.

THY açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Çalışma arkadaşlarımızın salgın sonrası dönem için gerçekleştirdiği pazar araştırmaları, misafirlerimizin memnuniyeti ve artan talebe istinaden yeni kararlar Yönetim Kurulumuzca alınarak en hızlı şekilde hayata geçirildi. Günümüzde ise öngörülen bu yükseliş yaşanmakta ve henüz tüm uluslararası sınırlar 2019 yılında olduğu kadar açık olmasa da Türk Hava Yolları tarihi rekorlar kırmaktadır.

"NEDENİ OPERASYONEL YOĞUNLUK"

Kurumun yoğun bir dönem yaşadığına değinilen açıklamada, mavi renkli uçağın gelenekselleşmiş kırmızı renkten farklı olması iddialardan bağımsız olarak operasyonel yoğunluk ve stratejik bir adım olarak değerlendirildi.

Kuruma ait uçağın mavi renkte olmasının nedeni THY tarafından şu ifadelerle açıklandı:

Bu nedenle, gerek misafirlerimizin artan talebine yanıt verebilmek gerekse de gelecek hedeflerimiz doğrultusunda filomuzun büyümesi önem arz etmektedir. Haberlerde bahsi geçen farklı renk kuyruğa sahip uçak Airbus şirketi ile yaptığımız anlaşma dahilinde filomuza katılmış ancak yukarıda bahsi geçen operasyonel yoğunluk nedeniyle markamız renklerine boyanamadan, misafirlerimizin hizmetine sunulmuştur. Uçağımızın farklı renkte olmasının tek nedeni operasyonel yoğunluktur ve stratejik olarak en doğru zamanda boyama işlemi planlanacaktır.

Fotoğraf: Twitter/Eurospot