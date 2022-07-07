THY bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını 31 Ağustos'a kadar uzattığını duyurdu.

AA
07 Temmuz 2022 Perşembe, 11:27
THY bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı
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Türk Hava Yolları (THY), Rusya - Ukrayna Savaşı nedeniyle bazı yurtdışı uçuşlarını iptal ettiğini bildirdi. 

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "31 Ağustos 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir" bilgisine yer verildi. 


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