THY kargo uçağına 'konteyner' çarptı
Airbus 330-300 tipi Türk Hava Yolları’na ait kargo uçağına Sri Lanka Bandaranaike Havalimanı’nda konteyner çarptı. Konteynerin çarptığı Türk Hava Yolları uçağında hasar meydana geldi.
Türk Hava Yolları’nın TK - 6050 kuyruk tescilli Airbus 330-300 tipi kargo uçağı Sri Lanka Bandaranaike Havalimanı’nda kargo yüklemesi yaptığı sırada apronda bulunan bir konteyner rüzgardan dolayı sürüklenerek uçağın motoruna çarptı.
DELİK OLUŞTU
Konteynerin çarptığı Türk Hava Yolları uçağının motor kısmında maddi hasar meydana geldi. Çarpma sonucu uçakta delik oluşurken, yaralanan olmadığı öğrenildi.
Kazanın ardından seferi iptal edilen Türk Hava Yolları uçağı, tamir edildikten sonra Türkiye’ye dönecek.
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