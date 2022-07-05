THY kargo uçağına 'konteyner' çarptı

Airbus 330-300 tipi Türk Hava Yolları’na ait kargo uçağına Sri Lanka Bandaranaike Havalimanı’nda konteyner çarptı. Konteynerin çarptığı Türk Hava Yolları uçağında hasar meydana geldi.

İHA
05 Temmuz 2022 Salı, 14:22
THY kargo uçağına 'konteyner' çarptı
Abone Ol google-news

Türk Hava Yolları’nın TK - 6050 kuyruk tescilli Airbus 330-300 tipi kargo uçağı Sri Lanka Bandaranaike Havalimanı’nda kargo yüklemesi yaptığı sırada apronda bulunan bir konteyner rüzgardan dolayı sürüklenerek uçağın motoruna çarptı.

DELİK OLUŞTU

Konteynerin çarptığı Türk Hava Yolları uçağının motor kısmında maddi hasar meydana geldi. Çarpma sonucu uçakta delik oluşurken, yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından seferi iptal edilen Türk Hava Yolları uçağı, tamir edildikten sonra Türkiye’ye dönecek.


THY uçak uçak pisti kargo konteyner
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler