Duygusal açlık krizleri kilo almanıza sebep olabilir: Duygusal açlıkla mücadele etmenin 8 yolu

Yayınlanma: 19.10.2023 - 13:11

Güncelleme: 19.10.2023 - 13:14

Uzm. Dyt. Deniz Pirçek, duygusal açlığın bir anda gelen yeme istediği, belirli gıdalara karşı aşırı düşkünlük, tok olduğu halde sürekli yeme isteği, anında doymalıyım hissi gibi belirtileri olabileceğini söyledi ve şu açıklamlarda bulundu:

"Tamamen olumsuz duygulardan kaynaklıdır ve sonrasında suçluluk yaratabilir. Kişi kendini boşlukta hissettiği veya olumsuz duygular hissettiği zaman çılgınlar gibi yemek yiyebilir, özellikle de karbonhidratlı besinleri tercih eder. Bunlar örneğin brokoli, domates, marul vb. olmaz, genellikle fast food, çikolata gibi glikoz içeren besinler olur. Çünkü glikoz, beynimizin besinidir. Glikozlu yiyecekler tükettiğimiz zaman vücudumuz insülin hormonu salgılar ve beyin de böylece dış uyaranlara karşı o kadar iyi odaklanır. Böylece kişi içinde bulunduğu olumsuz duygulardan dışarıya odaklanarak uzaklaşmayı seçer. Bu anlık bir aldatmacadır. Hissedilen duyguları çözmek yerine geçici aldatmaca yaratırken beslenme düzeni bozulduğu için aşırı ve hızlı kilo alma, alınan kiloları geri vermeme gibi sonuçlar yaratır."

Aşırı yeme isteğinin altında yatan nedenlerden birinin duygusal açlık krizleri olduğunu ve bu tür krizlerle başa çıkmak için kullanılabilecek 8 etkili yöntem:

Beslenme günlüğü tutun: Hangi zamanlarda ve hangi duygusal durumlarınızın açlık atağına yol açtığını keşfetmek için beslenme günlüğü tutun. Sağlıklı atıştırmalıklar tercih edin: Fiziksel açlık hissetmediğinizde yağlı ve şekerli gıdalar yerine meyve, yoğurt gibi sağlıklı atıştırmalıkları tercih edin. Temel öğünleri atlamayın: Ana ve ara öğünleri atlamayın, düzenli beslenmeye özen gösterin. Kontrollü porsiyonlarla atıştırın: Eğer aşırı yeme krizi geliyorsa, küçük ve kontrollü porsiyonlarla atıştırmalık tarzı gıdalar tüketin. Kendinize zaman tanıyın: Atak başladığında kendinize kısa bir süre tanıyın, seratonin seviyesini artırabilecek muz, çilek, Hindistan cevizi gibi gıdaları tüketin. Zaman kazanın: Atak durumlarında kendinize 15 dakika gibi bir süre tanıyarak atıştırmadan önce kendinize zaman kazandırın. Sakinleştirici çaylar için: Gece yeme ataklarına karşı rezene, papatya gibi sakinleştirici çayları tercih edin. Bir çubuk tarçın da tatlı ihtiyacınızı azaltabilir. Egzersiz yapın: Pilates, yoga, esneme gibi egzersizler atakların azalmasına ve negatif duyguların yönetilmesine yardımcı olabilir.

Aşırı yeme isteği duygusal nedenlerle tetikleniyorsa, bu yöntemler duygusal açlık krizlerini yönetmede yardımcı olabilir.