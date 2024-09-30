Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı artmaya devam ediyor

Yayınlanma: 30.09.2024 - 18:00

Güncelleme: 30.09.2024 - 18:00

Türk-İş Konfederasyonu'nun eylül ayı araştırmasına göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için aylık gıda harcaması (açlık sınırı) 19 bin 830 TL olarak belirlenirken ağustos ayına göre 559 TL arttı. Bununla birlikte, gıda harcamasıyla birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı (yoksulluk sınırı) ağustos ayına göre 1.823 TL artarak 64 bin 595 TL’ye ulaştı.

YAŞAM MALİYETİ YÜKSELDİ

Araştırmaya göre, bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 25 bin 706 TL olarak hesaplanarak önceki aya göre 744 TL arttı. Ücret artışlarının fiyat artışlarının gerisinde kalması, çalışan kesimin yaşam koşullarını olumsuz etkileyerek, kira, elektrik, ulaşım gibi zorunlu harcamalar nedeniyle aile bütçesinden gıdaya yeterli pay ayrılmasını engelliyor.

MUTFAK ENFLASYONU VE ARTIŞ ORANLARI

Mutfak enflasyonunda eylül itibarıyla önemli artışlar kaydedildi. Ankara'da dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 2,90 oranında arttı. Altı aylık değişim oranı yüzde 37,41 olarak belirlenirken son on iki ay itibarıyla değişim oranı yüzde 48,72’ye çıktı. Yıllık ortalama artış ise yüzde 71,23 olarak gerçekleşti.

YURTTAŞ GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Toplumun büyük bir kesimi için günlük yaşam mücadelesinin giderek zorlaştığı, gıda harcamalarının artışının yaşam standartlarını olumsuz etkilediği görülüyor. Ekonomik zorlukların artması, ailelerin yeterli ve dengeli beslenme imkânlarını kısıtlıyor.