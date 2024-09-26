Enflasyonda birinci yoksullukta ikinciyiz

Yayınlanma: 26.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.09.2024 - 04:00

UNICEF’in verilerine göre, dünyada çocuk yoksulluğunda ilk sırada yüzde 35.8 ile Kolombiya geliyor. İkinci sırada ise yüzde 33.8 ile Türkiye yer alıyor. OECD verilerine göre ise gıda enflasyonunda Türkiye yüzde 58.9 ile ilk sırada. OECD gıda enflasyonu verilerini ve UNICEF’in çocuk yoksulluğu verilerini değerlendiren TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Verilere göre Türkiye’de 2023 yılında 22.2 milyon çocuğun 7.6 milyonu göreli yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Erken çocukluk döneminde göreli yoksul çocuk sayısı ise 3.5 milyon. Bu haliyle çocuk yoksulluğu yetişkin yoksulluğunun bir kat üzerinde görülüyor. Her beş çocuktan biri okula aç gidiyor. Ailesinin yanında temel ihtiyaçları karşılanamayan çocuk sayısı ise 171 bin 895. Bu sayının 2025 yılında 200 bini bulacağı öngörülüyor. Ülkemizin geleceği olan gençlerimiz işsizlikle, çocuklarımız açlıkla mücadele ediyor. Birçok çocuğumuz yaşadığı açlıktan kaynaklı olarak öğrenim güçlüğü, zihinsel ve fiziksel gelişimlerinde yavaşlama yaşıyor” dedi.