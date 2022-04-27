Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırı araştırması sonuçlarını paylaştı: Asgari ücretli yine 'aç' kaldı
Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırı araştırması sonuçlarını paylaştı. Buna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 5 bin 323,64 TL’ye yükseldi.
Türk-İş, nisan ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırması sonuçlarını paylaştı.
Buna göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 5 bin 323,64 TL’ye; gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 17 bin 340,47 TL’ye; bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 6 bin 965,47 TL’ye yükseldi.
Video Haberler
- Yurttaşlar maske kararı hakkında ne düşünüyor?
- DEVA Partisi seçime kendi adıyla ve logosu ile girecek
- Karların erimesiyle baraj taştı, mezarlık suyla doldu
- '80 yaşıma gelmişim, böylesini görmedim'
- Aleyna Ağgül davasında karar çıktı
- Dilendikleri paralar 'bebek arabasından' çıktı
- Yarımşar kilo almamıza rağmen para yetmedi
- İki faya dikkat çekip tsunami uyarısında bulundu
- Matbaa kurup sahte döviz basmışlar
- Gazeteci zabıtalar tarafından darbedildi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yolunuz açık olsun, ayrılın bizden'
- Kılıçdaroğlu artık aday
- CHP'den ilk açıklama geldi
- Eşi tweet attı, Vali kızağa alındı
- Twitter'ın satışının ardından ünlülerden radikal karar
- DEVA'dan 'seçim' kararı
- Kazaya davetiye çıkaran pist
- Eser Yenenler hastanelik oldu, ameliyata alındı
- Ahmet Necdet Sezer sessizliğini bozdu
- 'Kahrolsun istibdat!'