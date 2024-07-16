BES-AR araştırdı: Açlık sınırı 26 bin lirayı aştı!

Yayınlanma: 16.07.2024 - 15:12

Güncelleme: 16.07.2024 - 15:12

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), 'Temmuz 2024 Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Gıda madde fiyatları üzerinden yapılan hesaplamaya göre, dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 26 bin 401 lira oldu.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarını ifade eden yoksulluk sınırı ise 72 bin 199 lira olarak belirtildi.

Tek bir bekar çalışanın yaşam maliyeti ise 30 bin 672 lira olarak hesaplandı.

BES-AR'ın araştırmasında şunlar kaydedildi: