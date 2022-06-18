Türk-İş Başkanı Atalay ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmesi beklentiyi artırdı

18 Haziran 2022 Cumartesi, 04:00

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşme istemi Atalay’dan geldi. Atalay, asgari ücretin mutlaka artırılmasını istedi. Türk-İş mayıs araştırmasında, bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 7 bin 836 lira olarak hesaplandı. Mevcut asgari ücret ise 4 bin 253 lira. Arada 3 bin 583 lira fark var.

Görüşmede enflasyondaki artışa dikkat çeken Atalay, asgari ücretin kapsamı dışında kalan taşeron ve geçici işçilerin kadroya alınmasını, ikramiyelerin bayram öncesi ödenmesini talep etti. Emeklilikte yaşa takılanlar için de çözüm isteyen Atalay, emekli maaşlarının artırılması gerektiğini kaydetti.

Kamuda da yaklaşık bir milyon işçi için geçen yıl iki yıllık sözleşme imzalandı. Taban ücret 4 bin 100 TL’ye çıkarıldı. Ücretlere 2021-2022’nin ilk altı ayı için yüzde 12, diğer altı aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı. Asgari ücretin artması durumunda bu sözleşmede de değişiklik yapılması gerekebileceği söyleniyor. Olası bir artış, 65 yaş aylığından işsizlik maaşına, Genel Sağlık Sigortası primlerinden geçici iş göremezlik ödeneğine kadar birçok kalemi etkiliyor.

ERDOĞAN NET YANIT VERMEDİ

Asgari ücretteki artış daha çok özel sektörü etkileyecek. Şu anda özel sektördeki işçilerin yüzde 60-70’i yani 8 milyonu asgari ücretle çalıştırılıyor. İşverenler de asgari ücretin artması gerektiğini söylüyor. Ancak oluşacak farkı devletin karşılamasını istiyorlar. İktidar, yıl ortasında ikinci bir artışa sıcak bakmıyor ve yılbaşında yapılmasını öngörüyor. Ancak yüksek enflasyon nedeniyle yıl sonuna kadar sigorta prim oranları ve vergi oranları azaltılarak asgari ücretlinin eline geçecek ücreti artırma yoluna gidebileceği yorumları yapılıyor. Erdoğan’ın görüşmede “olacak ya da olmayacak” şeklinde net bir şey söylemediği, bakanların bu konuda çalışma yaptıklarını belirtmekle yetindiği öğrenildi. Ayrıca asgari ücrette net bir artış olabilmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun da toplanması gerekiyor.