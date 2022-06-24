Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Erdoğan’la görüşmesinin ayrıntılarını açıkladı: "Zam için 'var' da demedi, 'yok' da"

24 Haziran 2022 Cuma, 11:17

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, bugünkü "Asgari ücret zammı ne olacak?" başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın görüşmesinin ayrıntılarını yazdı.

Geçen hafta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk-İş Başkanı Ergün Atalay 'zam' konulu bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ayrıntılarını Fırat'a anlatan Atalay, Erdoğan'ın durumun farkında olduğunu belirterek, "Zam için 'var' da demedi, 'yok' da. Ama dikkatle dinledi" dedi.

"ENFLASYON İLE MÜCADELE ŞART"

"Zam yapıp enflasyon da böyle artmaya devam ederse zam yapmanın da manası olmaz. Enflasyonla mücadele mutlaka şart" diyen Atalay, şöyle devam etti:

"Tahammül kalmadı. İktidar ve muhalefet enflasyonla birlikte mücadele etsin. Sonra sandıkta kim kime istiyorsa oy versin. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması için bakanın çağrıda bulunması yeterli. Yazılı olmayan bir hukuk kuralı vardır; hukuk kadını, emeği, devleti korur. İşte maalesef bu sistem bozuldu. Patronlar istedikleri gibi karar çıkarıyorlar."

Fırat'ın "Nasıl bir düzenleme yapılmalı, zam oranı ne olmalı" sorusuna yanıt veren Ergün Atalay, “İdeal olanı enflasyonun yansıtılmasıdır” dedi.

"YAPMAZLARSA, ARALIK'A KADAR NE ASGARİ ÜCRETLİ TAHAMMÜL EDER NE DE HÜKÜMET"

Atalay, "Zam ya da bir düzenleme yapılmazsa ne olur" sorusuna karşılık ise şunları dile getirdi:

“Bugün mesele sokağa çıkmak değil. Önemli olan üzüm yemek. Kırmadan, dökmeden elimden gelen müzakereyi sonuna kadar yapacağım. Müzakere ve mücadeleyi beraber yapacağım. Ok yaydan çıktı. Bir iyileştirme yapmak zorundalar. Yapmazlarsa aralık ayına kadar ne asgari ücretli tahammül eder ne de hükümet."