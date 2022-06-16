Son Dakika: Erdoğan ile görüşen Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan açıklama

16 Haziran 2022 Perşembe, 18:02

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti. Görüşme, AKP Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Türk İş Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Sürpriz bir görüşme diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk İş Başkanı’nın programında bu görüşmeye dair bir açıklama yok.

Ardından bir açıklama yapan Atalay, Erdoğan'ın asgari ücret ile ilgili; "Ben olanların farkındayım, çalışmalarımız var" dediğini söyledi. Atalay; "Her konuyu A'dan Z'ye konuşma imkanı bulduk. Önümüzdeki günlerde bu işin taraflarıyla bir toplantı yapılacağını söyledi. Asgari ücretlinin alım gücünün düştüğünü, A'dan Z'ye anlatma imkanı bulduk" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ile Türk-İş Başkanı Ergun Atalay, AKP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Baş başa görüşme sonrası konuşan Ergun Atalay şunları söyledi:

Her konuyu A'dan Z'ye konuşma imkanı bulduk. Önümüzdeki günlerde bu işin taraflarıyla bir toplantı yapılacağını söyledi. Asgari ücretlinin alım gücünün düştüğünü, A'dan Z'ye anlatma imkanı bulduk.





Emeklilerin, EYT'liler, taşeronlar her konuda konuşma fırsatı bulduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma Bakanıyla ve işin taraflarıyla bir toplantı yapacağını söyledi.





Cumhurbaşkanı da "Bunlarla ilgili bir çalışma yapıyoruz, önümüzdeki günlerle kamuoyuna bilgi verir sizi çağırır" dedi. Ortada bir rakam yok ama alım gücü.





Asgari ücrete her ayın 4'ünde enflasyon açıklanıyor, ocak ayını beklemeyelim diye söyledim. Biz aralık ayının dışında hiç toplamadık. Şartlar öyle bir hale getirdi ki haziranı gördüğümüzde insanların kayıpları çok arttı. Cumhurbaşkanımız "Ben olanların farkındayım" dedi. "Çalışmalarımız var" dedi.





Şimdi burada aklımdaki "Rakam 10 bin" derim öyle değil. Söylediğinle aldığın arasında bir uyum olması lazım. Asgari Ücret alan kısım, "Asgari ücret artsın ama artan tarafın kısmını devlet karşılasın" istiyor.

ASGARİ ÜCRETE ZAM MI GELİYOR?

Asgari ücret artışıyla ilgili AKP içerisinde farklı açıklamalar kafa karışıklığı yaratırken Erdoğan geçen günlerde zam sinyalini vermişti.

Erdoğan, "Dar gelirlilerin ve ücretlilerin hayat pahalılığı sebebiyle ortaya çıkan refah kayıplarını telafi etmek için sürekli yeni programlar devreye alıyoruz.Ocak ayında çok önemli adımlar attık, temmuz ayında enflasyon farklarıyla rahatlama sağlayacağız. Yılbaşında çok daha kapsamlı ve rahatlatıcı adımlar planlıyoruz. Önümüzdeki şubat-mart ile birlikte enflasyon önemli ölçüde gerileceği için attığımız adımların insanlarımızın hayatlarındaki etkilerini daha iyi görecebileceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir soruya, "Asgari ücrette ikinci zam üzerinde çalışılıyor. Bunları bakanlık kamuoyuna paylaşacaktır" şeklinde yanıt vermişti.

AYRINTILAR GELİYOR...