Türk-İş eylül ayı verilerini açıkladı: Açlık sınırı, asgari ücrete fark atıyor

28 Eylül 2022 Çarşamba, 11:04

Enflasyonla birlikte alım gücünde gerçekleşen erime raporlara da yansıyor. Türk-İş’in her ay hazırladığı açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin raporlar yoksullaşmayı gözler önüne seriyor. Eylül raporuna göre tablo biraz daha karardı.

Türk-İş, eylül ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Buna göre 4 kişilik bir ailenin sadece gıdaya harcaması gereken tutar asgari ücretin 1745 lira üzerine çıkarak 7 bin 245 lira oldu. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise 10 bin liraya dayandı. Yoksulluk sınırı ise aldı başını gidiyor.

'AÇLIK TOPLUMUN DENGESİNİ BOZAR'

Türk-İş raporunda, hızlı yoksullaşmanın gelecekte kalıcı hale gelebileceğini belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “TL değer kaybediyor, fiyatlar doludizgin artıyor, alım gücü hızla düşüyor. İnsan önce karnını doyurmak, sonra barınma ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılama ihtiyacı içindedir. Açlık, insani değerleri törpülerken toplumun dengesini sarsar. Yaz henüz biterken gıda fiyatlarındaki bu şiddetli artışın en temel sebebi Türk Lirası'ndaki özellikle son bir yılda oluşan yüksek değer kaybıdır.”

Raporda şu verilere yer verildi:

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı olan açlık sınırı 7 bin 245 lira’ya,

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı olan yoksulluk sınırı 23 bin 599 liraya,

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 9 bin 469 liraya yükseldi.

Raporda aylık artış oranları da dikkat çekti. Buna göre mutfak harcaması önceki aya yüzde 5,15 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 130 arttı.