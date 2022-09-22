Türk-İş'ten gelir vergisinde yeni düzenleme talebi
Türk-İş Genel Başkanı Atalay, işçilerin gelir vergisinde düzenleme istediklerini söyledi. Talebini örnekle açıklayan Atalay "10 bin lira ücret alan bir işçide, ocak ayında 630 lira vergi kesintisi yapılırken, eylül-ekim aylarında ücretinde 1900 liraya yakın kesinti yapılıyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil" dedi.
Türk-İş, işçilerin gelir vergisinde düzenleme talep etti.
Türk-İş Genel Merkezi'nde düzenlenen "Kadın Çalışmaları Toplantısı"nın açılışında konuşan Genel Başkan Ergün Atalay, çalışanların gelir vergisiyle ilgili sorunlarının olduğunu ve bu sorunları, çözülene kadar gündeme getirmeye devam edeceklerini söyledi.
Gelir vergisinde düzenleme isteyen Atalay, şöyle konuştu:
"Mesela 10 bin lira ücret alan bir işçide, ocak ayında 630 lira vergi kesintisi yapılırken, eylül-ekim aylarında ücretinde 1900 liraya yakın kesinti yapılıyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil. İşçiye ocak ayında verilen ücret aralık ayında da verilmeli. Bu vergi konusunu anlatıyoruz ama Hazine Bakanı ya duymuyor ya görmüyor. Vergi konusu dayanılacak gibi değil buna bir çözüm bulmak lazım."
Kamuda taşeron işçilik kavramının tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini dile getiren Atalay, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) meselesinin de beklentiler doğrultusunda çözüme kavuşturularak, ülkenin gündeminden çıkarılması talebinde bulundu.
"ÖRGÜTLENMEYLE İLGİLİ DÜZENLEME GEREKLİ"
Sendikal örgütlenmeyle ilgili yeni yasal bir düzenlemenin gerekli olduğunu vurgulayan Atalay, "Çalışma Bakanı, zaman zaman bizim söylediğimiz şeyleri ifade ediyor. Çalışma Bakanı, tek başına burada yeterli gelmez, gücü yetmez. Siyasi iktidarın da gücü yetmez. Bütün partiler, bu meseleye el atmazlarsa biz bu meseleyi çözemeyiz" dedi.
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