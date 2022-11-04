Türk iş insanı Dilek Ertek, Tahiti'de denize düşüp yaşamını yitirdi

Türkiye'de lüks bir markanın distribütörü olan ünlü iş insanı Dilek Ertek, Tahiti'de gemiden düşerek hayatını kaybetti.

Mustafa Büyüksipahi
04 Kasım 2022 Cuma, 14:00
Türk iş insanı Dilek Ertek, Tahiti'de denize düşüp yaşamını yitirdi
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Dünyanın en ünlü lüks mücevher markalarından Tiffany Co.’nun uzun yıllardır Türkiye distribütörlüğünü yapan Dilek Ertek, tatile gittiği Tahiti'de talihsiz bir kaza geçirdi.
 
Türkiye Tiffany CO’nun sahibi sosyetenin ünlü ismi Dilek Ertek, tatil amacıyla gittiği Tahiti'de, 26 Ekim'de içinde bulunduğu tekneden denize düşerek hayatını kaybetti. 
 
Ertek’in ölümü yakınlarında ve iş dünyasında şok etkisi yarattı. 

 
İş insanının cesedine hâlâ ulaşılamazken, Tahiti'de arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. 

AİLESİ AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Dilek Ertek'in oğlu Gökçe Atuk'un Avukatı Didem Konaş Büyükpınar açıklama yaptı.
 
Açıklamada şunlar kaydedildi:
 
"Türkiye’de cemiyet hayatının sevilen insanlarından ve dünyaca ünlü mücevher markası Tiffany&Co’nun uzun yıllardır distribütörü, müvekkilim iş adamı Gökçe Atuk’un annesi, iş kadını Dilek Ertek gemi seyahatinde talihsiz bir kaza geçirmiştir. Gemi Pasifik Okyanusu’nda seyir halinde iken, 26.10.2022 tarihinde Dilek Ertek denize düşmüştür. Dilek Ertek’i arama çalışmaları bugüne kadar maalesef olumlu sonuç vermemiştir. Elim kazanın meydana geldiği gemi Tahiti’de bulunan Papeete limanına geldikten sonra kaza ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Annesi Dilek Ertek’in gemiden düştüğünü öğrenen müvekkil iş adamı Gökçe Atuk derhal Papeete’ye gitmiştir. Dilek Ertek’in tek çocuğu olan Gökçe Atuk, Papeete’de bulunan adli makamların kaza ile ilgili soruşturmanın çok yönlü yapılması konusunda avukatlarıyla uğraş vermektedir. Bu elim kaza sonrasında aile çok üzgündür ve bu konuda basında gerçek olmayan haberlerin çıkmaması için bu basın açıklaması yapılmıştır."

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