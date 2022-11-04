Türk iş insanı Dilek Ertek, Tahiti'de denize düşüp yaşamını yitirdi

Ertek’in ölümü yakınlarında ve iş dünyasında şok etkisi yarattı.





İş insanının cesedine hâlâ ulaşılamazken, Tahiti'de arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

AİLESİ AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Dilek Ertek'in oğlu Gökçe Atuk'un Avukatı Didem Konaş Büyükpınar açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi: