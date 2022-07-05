Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay asgari ücrette rakamı nasıl belirlediklerini anlattı: 'Tayyip Bey'i severim'

05 Temmuz 2022 Salı, 22:36

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında soruları yanıtladı. Atalay, programda asgari ücretin yüzde 30 zamla 5500 TL'ye çıkarılması sürecinde yaşananları anlattı.

16 Haziran'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu istediklerini belirten Atalay, "O gün Soma'dan 153 işçi çocuğu geldi. Onlara Türk İş'te konuşma yapacağım. O arada sayın Cumhurbaşkanımız bize randevu verdi. Televizyonlarda altyazı geçiyor. Çıktım basın mensuplarının önüne olanı anlattım. 'Cumhurbaşkanımıza problemleri anlattım' dedim" dedi.

Ergün Atalay sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız da 'Çalışma Bakanım yurda dönsün, konuşalım, sana haber veririz'. Aradan 1 hafta geçti, bizi çağırdılar. Aynı komisyonu yolladık oraya. İşveren sendikası başkanı, bakanım ve ben oradayım. Bakan Bey 'Fiyat artışları ortada, bir şey yapmamız lazım, ne düşünüyorsun' dediler. Türk-İş üyelerinin yüzde 3'ü asgari ücret alıyor. Bu DİSK'te de böyle, Hak İş'te de böyle. Ben sayın Bakan'a 'enflasyonu istiyorum' dedim. Oturduk, aradan zaman geçti. Ertesi gün bir daha oturduk. Son noktada 'Sayın Cumhurbaşkanı İspanya'dan dönüyor, İstanbul'a gidelim' dendi. 'Türk İş'in kırmızı çizgisi yüzde 30' dedim. Özel sektör ben masaya oturmam diyor. Ben de oturmazsam nasıl çıkacak bu asgari ücret? Mecburuz, kanun var. Asgari ücret yeterli mi, değil, davul çalınır mı, değil. Bu bir ara zam. 50.47 aldık Ocak ayında. Kimseden duymadım 'Türk İş iyi yaptı' diye."

"TAYYİP BEY'İ SEVERİM"

Atalay, TÜİK'in enflasyon rakamlarıyla ilgili tartışma yaratan verilerine ilişkin konuşurken de şunları söyledi:

"TÜİK'in yaptığı açıklama benim de kafama yatmıyor. İyi yapmıyorsa yetimin, kimsesizin malına el koyuyor demektir, Türkçesi budur. Tayyip Bey'i severim. İyi yaparsa hoşuma gider, kötü yaparsa da konuşurum. Türk İş olmasaydı şu anda kıdem gitmişti. Müzakere ile mücadeleyi beraber yaparım. Kıdemle ilgili İzmit'te 140 bin kişiyle miting yaptım. Ben EYT'yi her yerde söylüyorum. Şu anda toplam 5 milyon EYT'li var. Bir yerlerden başlamak lazım. Adama, kadına demişsin ki 'Seni bu zaman emekli edeceğim'. EYT'lileri çıkarmak mecburiyetindedirler."