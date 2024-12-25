TÜRK-İŞ asgari ücret komisyonundan çekildi: 'Bizi bir daha çağırmasınlar'

Yayınlanma: 25.12.2024 - 14:33

Güncelleme: 25.12.2024 - 15:15

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜRK-İŞ'in asgari ücret komisyonundan çekildiğini duyurdu. Atalay, açıklamalarında "Üç toplantıda da taraflar masaya rakam getirmedi. İnsanca yaşamayı mümkün kılacak bir tutarda olmalı, asgari ücret pazarlık konusu yapılmamalı." dedi. Üç toplantıda da rakam konuşulmadığını belirten Atalay, dün akşamki toplantıdan akşamüzeri saatlerinde haberleri olduğunu ifade etti. Atalay, komisyonun adil olmadğını belirterek "Adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha TÜRK-İŞ olarak asgari ücret komisyon toplantılarına katılmayacağız." dedi.

"ÜÇ TOPLANTIDA DA RAKAM GETİRMEDİLER"

Atalay'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

"İkinci toplantıda komisyonun tamamına yakını asgari ücretli oldu. Bu sefer de bir aşçı bir kuaför bir taşeron işçi bir de gazetecimiz var. Türk-İş’in uzmanları ile hukukçularımız arkadaşlarımız çalışma yaptılar, sonra da arkadaşlarımız toplantılara katıldılar. Bu kararı bizim komisyondaki arkadaşlarımız versin istedik.

Maalesef 8 milyon asgari ücretli var ülkemizde. Son 5 senedir asgari ücret geçim ücreti oldu. Geçmiş yıllarda ülkenin yüzde 20’siydi, şu anda ülkenin yarısı asgari ücretle çalışıyor.

Bu masada asgari ücretliler olsun ve onlar karar versin istedik biz. Taleplerini sizlerin önünde kamuoyuna açıkladık. Arkadaşlarımız 29.583 TL talep ettiler. Aradan bir hafta geçti, Perşembe, Cuma olacak denirken dün akşam oldu toplantı. 3 toplantıda taraflar bizim önümüze rakam getirmediler.

Burada bizim talebimiz Anayasada yer alan geçim şartlarına uyulmalı, insanca yaşamayı mümkün kılacak bir tutarda olmalı. Asgari ücret pazarlık konusu yapılmamalı diye ifade ettik.

"DÜN AKŞAM ÜZERİ 'TOPLANTI VAR' DEDİLER"

İmkan varsa enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde yılda iki kere yapılmalı. 3 toplantıda masaya rakam gelmedi. Masada 5 hükümet, Ticaret Bakanlığı var, Çalışma Bakanlığı var, Maliye Bakanlığı var... Bize şu rakamı uygun görüyoruz demediler. Mecbur kaldık geçen hafta TÜRK-İŞ'in talebini ilettik. Maalesef dün akşam üzeri bize haber verdiler. Bakan beyle konuştuk, toplantı var dediler. Arkadaşlarımızın her biri bir yerdeydi. Karar aldık, toplantıya katılmayacağız dedik.

Son 30 yıldır 6 kere oy birliği ile karar alınmış. 2 kere hükümetle karar alınmıştı. Onun dışında 22 kez biz toplantıya katılmamış, şerh koymuşuz. Dün akşam rakamdan haberimiz yok, o yüzden bizim olmamızın anlamı yok dedik. Biz bulanık suya giriyoruz, dün de öyleydi ondan önce de öyleydi... İşverenle hükümet bir olup istedikleri kararı çıkartıyorlar.

Engin Bingöl diye bir tır şoförü ısrarla beni aradı, duruşunuzdan dolayı tebrik ediyorum dedi. Ben ona teşekkür ediyorum. Bu TIR şoförü asgari ücretin nasıl yapıldığını biliyor da, bu ülkede önemli görevlerde olan insanların TÜRK-İŞ'i hedef göstermesi yazıktır, günahtır. Biz o masaya oturmadık. Biz o komisyonda sözümüzün dinlenmediğini, lafımızın geçmediğini gördük.

Bu zammı kabul etmek mümkün değil. İşçinin, sendikanın, fakir fukaranın talebine makul bir cevap vermek lazım. Biz bu komisyonda 50 senedir varız. Bu komisyon adil değil anti demokratiktir. Bir daha TÜRK-İŞ olarak asgari ücret komisyonuna katılmayacağız. 10 kişi bir araya gelip istediği kararı çıkarıyor. Bizi de bir daha çağırmasınlar."