Türk kirazı o ülkede daha ucuz: Türkiye'de kilosu 1000 TL!

Zirai don, bu yıl özellikle kiraz ağaçlarını etkiledi. Birçok üretici ürün alamazken bazı bölgelerde kiraz tamamen tükendi. Pazara ulaşan sınırlı miktardaki kirazın fiyatı tüketicilerin cebini zorladı. Türkiye’de kirazın kilosu 1000 liraya kadar yükseldi. Bazı semt pazarlarında ise tezgahlarda kiraz hiç görülmedi, bu durum tüketicilerin büyük kısmını kiraza hasret bıraktı.

TÜRK KİRAZI SADECE YURT İÇİN PAHALI

Türkiye’de kiraz fiyatlarının hızla artması tartışmalara yol açarken, Norveç’te bir zincir markette Türk kirazı 89 kron (yaklaşık 355 lira) fiyatla satışa sunuldu.

Market ayrıca yüzde 15 indirim uygulayarak fiyatı 300 lira seviyesine kadar düşürdü. Bu durum, “Türkiye’de 1000 lira olan kiraz, Norveç’te nasıl 300 liraya satılıyor?” sorusunu gündeme getirdi.

TÜRKİYE DÜNYADA LİDER KONUMDA

Türkiye, kiraz ihracatında dünyada 4. sırada yer alıyor. 2024 yılında 209 milyon dolarlık kiraz ihracatı gerçekleştirildi. Almanya, Rusya ve Norveç, en çok kiraz alan ülkeler arasında öne çıkıyor. Ancak bu yıl yaşanan don felaketi nedeniyle hem üretim hem de ihracat rakamlarında ciddi düşüş görüldü.