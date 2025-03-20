Türk Lirası borçlanma maliyeti offshore piyasasında yükseldi: Son iki yılın zirvesinde!

Yayınlanma: 20.03.2025 - 12:25

Güncelleme: 20.03.2025 - 12:25

Türk lirası borçlanma maliyeti offshore piyasasında son iki yılın zirvesine ulaşarak dikkat çekici bir artış gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, piyasada yaşanan hareketlilik devam ediyor. Offshore piyasasında Türk lirası borçlanma maliyeti önceki seviyelere kıyasla önemli bir artış sergileyerek, son iki yılın en yüksek seviyesini gördü.

POZİSYONLAR SINIRLI KALACAK

Siyasi gelişmelerin etkisiyle, offshore vadeli zımni getiri oranları, önceki gün yüzde 38'in hemen altında iken, Perşembe günü sabah saatlerinde yüzde 175 seviyelerine ulaştı. Goldman Sachs ekonomisti Clemens Grafe, yabancı yatırımcılardan gelen ilave satış baskısının sınırlı olacağını belirtti. Grafe, Türkiye’deki yabancı pozisyonlarının arttığını ancak bu pozisyonların sınırlı kalacağını düşündüğünü ifade etti. Ayrıca, piyasalara yönelik yüksek siyasi risklerin, bu uzun pozisyonların aceleyle yeniden inşa edilmesini engelleyeceğini vurguladı.