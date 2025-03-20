Dev bankadan dolar/TL tahmini: Türk Lirası'nda değer kaybı sürecek!

Yayınlanma: 20.03.2025 - 10:55

Güncelleme: 20.03.2025 - 10:55

JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) destek beklentisiyle dolar/TL forwardlarında kısa pozisyonunu korurken, Goldman Sachs da 12 ay sonrası için kur tahminini 42’de tuttu.

Goldman Sachs, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Türk lirası ve TCMB'nin patikası hakkında analiz paylaştı.

'RİSKİN ARTTIĞINI KABUL ETSEK DE...'

Goldman Sachs raporunda “Bizim görüşümüz, TCMB’nin faiz indirim döngüsüne ara vermek yerine Türk Lirası'nda muhtemelen daha düz bir değer kaybını tercih edeceği yönündeydi. Her ne kadar 17 Nisan’daki bir sonraki toplantıda 250 baz puanlık indirim tahminimiz üzerindeki riskin arttığını kabul etsek de görüşümüz bu yönde olmaya devam ediyor” dedi.

“12 ay sonrası için 42 TL olan döviz tahminimizi değiştirmek için bir neden görmüyoruz” diyen Goldman ekonomistleri, son gelişmelerin büyüme üzerinde sınırlı etkisi olacağını öngördü.